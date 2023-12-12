Apple Yılın En İyi Uygulama ve Oyunlarını Açıkladı! (2023)

2023 yılının sonuna yaklaşırken pek çok şirket mağazalarında ve ürün gamlarında en çok kullanılan ve en çok aratılan gibi listelerini paylaşmaya başladı.

Şimdi bu şirketler arasına Apple da katılıyor ve şirket yılın en çok indirilen App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı.

Yıl sonu grafiklerine doğrudan App Store'un Bugün sekmesinden de erişilebiliyor ve şirket 35'ten fazla ülke ve bölge için yerelleştirmiş durumda.

En İyi Ücretsiz iPhone Uygulamaları

Temu: Shop Like a Billionaire CapCut - Video Editor Max: Stream HBO, TV, & Movies Threads, an Instagram app TikTok Instagram Google YouTube: Watch, Listen, Stream WhatsApp Messenger Gmail - Email by Google

En İyi Ücretli iPhone Uygulamaları

Shadowrocket HotSchedules Procreate Pocket The Wonder Weeks 75 Hard AutoSleep Track Sleep on Watch Goblin Tools TonalEnergy Tuner & Metronome SkyView AnkiMobile Flashcards

En İyi Ücretsiz iPhone Oyunları

MONOPOLY GO! Roblox Royal Match Subway Surfers Gardenscapes Call of Duty: Mobile Block Blast! Makeover Studio: Makeup Games Parking Jam 3D Survivor!.io

En İyi Ücretli iPhone Oyunları

Minecraft Heads Up! Geometry Dash Bloons TD 6 MONOPOLY Papa's Freezeria To Go! Plague Inc. Red's First Flight Five Nights at Freddy's Grand Theft Auto: San Andreas

En İyi Ücretsiz iPad Uygulamaları

Max: Stream HBO, TV, & Movies YouTube: Watch, Listen, Stream Netflix Google Chrome Disney+ Goodnotes 6 TikTok Amazon Prime Video Temu: Shop Like a Billionaire Peacock TV: Stream TV & Movies

En İyi Ücretli iPad Uygulamaları

Procreate Shadowrocket Nomad Sculpt forScore Toca Life: Hospital Bluebeam Revu for iPad Teach Your Monster to Read AnkiMobile Flashcards Endless Paper ToonSquid

En İyi Ücretsiz iPad Oyunları

Roblox Magic Tiles 3: Piano Game Subway Surfers Royal Match Among Us! Duet Cats: Cute Cat Games Stumble Guys MONOPOLY GO! Bridge Race Gardenscapes

En İyi Ücretli iPad Oyunları

Minecraft Geometry Dash Bloons TD 6 Stardew Valley MONOPOLY Five Nights at Freddy's Red's First Flight Poppy Playtime Chapter 1 Plague Inc. Garten of Banban 2

En İyi Apple Arcade Oyunları

NBA 2K23 Arcade Edition Cooking Mama: Cuisine! Bloons TD 6+ Angry Birds Reloaded Sneaky Sasquatch Warped Kart Racers Hello Kitty Island Adventure Snake.io+ Fruit Ninja Classic+ Solitaire by MobilityWare+

Peki siz bu listedeki uygulama ve oyunları kullandınız mı? Sizce yılın uygulaması ve oyunu hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.