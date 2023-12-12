Apple Yılın En İyi Uygulama ve Oyunlarını Açıkladı! (2023)
Apple, 2023 yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde yılın en iyi uygulama ve oyunlarını açıkladı. İşte detaylar!
2023 yılının sonuna yaklaşırken pek çok şirket mağazalarında ve ürün gamlarında en çok kullanılan ve en çok aratılan gibi listelerini paylaşmaya başladı.
Şimdi bu şirketler arasına Apple da katılıyor ve şirket yılın en çok indirilen App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı.
Yıl sonu grafiklerine doğrudan App Store'un Bugün sekmesinden de erişilebiliyor ve şirket 35'ten fazla ülke ve bölge için yerelleştirmiş durumda.
En İyi Ücretsiz iPhone Uygulamaları
- Temu: Shop Like a Billionaire
- CapCut - Video Editor
- Max: Stream HBO, TV, & Movies
- Threads, an Instagram app
- TikTok
- YouTube: Watch, Listen, Stream
- WhatsApp Messenger
- Gmail - Email by Google
En İyi Ücretli iPhone Uygulamaları
- Shadowrocket
- HotSchedules
- Procreate Pocket
- The Wonder Weeks
- 75 Hard
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Goblin Tools
- TonalEnergy Tuner & Metronome
- SkyView
- AnkiMobile Flashcards
En İyi Ücretsiz iPhone Oyunları
- MONOPOLY GO!
- Roblox
- Royal Match
- Subway Surfers
- Gardenscapes
- Call of Duty: Mobile
- Block Blast!
- Makeover Studio: Makeup Games
- Parking Jam 3D
- Survivor!.io
En İyi Ücretli iPhone Oyunları
- Minecraft
- Heads Up!
- Geometry Dash
- Bloons TD 6
- MONOPOLY
- Papa's Freezeria To Go!
- Plague Inc.
- Red's First Flight
- Five Nights at Freddy's
- Grand Theft Auto: San Andreas
En İyi Ücretsiz iPad Uygulamaları
- Max: Stream HBO, TV, & Movies
- YouTube: Watch, Listen, Stream
- Netflix
- Google Chrome
- Disney+
- Goodnotes 6
- TikTok
- Amazon Prime Video
- Temu: Shop Like a Billionaire
- Peacock TV: Stream TV & Movies
En İyi Ücretli iPad Uygulamaları
- Procreate
- Shadowrocket
- Nomad Sculpt
- forScore
- Toca Life: Hospital
- Bluebeam Revu for iPad
- Teach Your Monster to Read
- AnkiMobile Flashcards
- Endless Paper
- ToonSquid
En İyi Ücretsiz iPad Oyunları
- Roblox
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Subway Surfers
- Royal Match
- Among Us!
- Duet Cats: Cute Cat Games
- Stumble Guys
- MONOPOLY GO!
- Bridge Race
- Gardenscapes
En İyi Ücretli iPad Oyunları
- Minecraft
- Geometry Dash
- Bloons TD 6
- Stardew Valley
- MONOPOLY
- Five Nights at Freddy's
- Red's First Flight
- Poppy Playtime Chapter 1
- Plague Inc.
- Garten of Banban 2
En İyi Apple Arcade Oyunları
- NBA 2K23 Arcade Edition
- Cooking Mama: Cuisine!
- Bloons TD 6+
- Angry Birds Reloaded
- Sneaky Sasquatch
- Warped Kart Racers
- Hello Kitty Island Adventure
- Snake.io+
- Fruit Ninja Classic+
- Solitaire by MobilityWare+
iPhone Yurt Dışı Fiyatları Ne Kadar?
Dünyanın en çok satılan telefon markalarından olan iPhone, kimlerine göre fahiş fiyatlara satılıyor. Özellikle ülkemizdeki ÖTV vergileri sebebiyle yeni çıkan iPhone 14'ler neredeyse bir araba fiyatına alıcı buldu.
Peki siz bu listedeki uygulama ve oyunları kullandınız mı? Sizce yılın uygulaması ve oyunu hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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