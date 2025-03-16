Apple Yöneticileri, Yapay Zeka Özelliklerinin Gecikmesi Nedeniyle Şirketi Eleştirdi

Geçtiğimiz yaz iOS 18 ile birlikte duyurduğu yeni yapay zeka özelliklerini zamanında kullanıma sunamayan Apple, bir süredir kullanıcılar ve teknoloji camiası tarafından eleştirilen odağındaydı. Son olarak heyecanla beklenen yapay zeka destekli Siri modelini de süresiz erteleyen şirket, bu sefer kendi yöneticileri tarafından da eleştirildi.

Gelen son haberlere göre Apple'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu yapay zeka destekli üretken Siri modelinin süresiz şekilde rafa kaldırılması Apple cephesinde bazı fikir ayrılıklarına neden oldu. Öyle ki bir Apple yöneticisi yaşananları "utanç verici" olarak yorumladı.

Apple Yöneticisi, Yapay Zeka Destekli Siri'nin Ertelenmesi İçin "Utanç Verici" Yorumunu Yaptı

ABD merkezli teknoloji devine yakınlığı ile bilinen bazı analistlerin aktardıklarına göre, şirket içerisinde yeni Siri modelinin ertlenme kararı sonrasında yapılan toplantı oldukça ilginç olaylara sahne oldu. Projenin başındaki isim Robby Walker, yapay zeka destekli Siri'nin ertelenmesini şirket adına "çirkin ve utanç verici" olarak nitelendirdi.

Aktarılanlara göre ünlü yönetici, gerçekleştirilen toplantı sonrasında yeni Siri projesinin ne zaman hayata geçirileceği konusunda net bir tarih bile veremedi. Zira, yapay zeka destekli yeni modele ait özelliklerin şu anda yalnızca yüzde 65'inin düzgün şekilde çalışabildiği bildiriliyor. Uzmanlar, yeni Siri'nin en erken iOS 19 ile birlikte piyasaya sürülebileceğini öngörürken, Walker’ın son açıklamaları bu tarihin daha da ertelenebileceğine işaret ediyor.

Öte yandan Walker'ın özellikle şirketin pazarlama departmanını da yoğun şekilde eleştirdiği de ifade ediliyor. Habere göre ünlü yönetici, yeni Siri modeli henüz hazır olmadan bazı özelliklerinin reklamlarda gösterilmesinin durumu daha da kötüleştirdiğini düşünüyor ve yaşanan aksaklıklarda pazarlama departmanının da parmağı olduğuna inanıyor.

Peki siz Apple cephesinde yaşanan son gelişmeler ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...