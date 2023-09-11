Aquaman ve Kayıp Krallık'ın Yeni Fragmanı Yayınlandı! (Video)

Warner Bros., 14 Eylül Perşembe günü James Wan'ın 2018 yapımı milyar dolarlık hiti Aquaman'in uzun zamandır beklenen devam filmi Aquaman ve Kayıp Krallık'ın ilk fragmanının yayınlanacağını duyurdu fakat bu fragmandan önce küçük bir tanıtım da yayınladı.

Yayınlanan teaser'da Wan'ın asıl fragmanda bizlere neler sunacağına ufak bir bakış atabiliyoruz. Yayınlanan teaser'ı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Aquaman ve Kayıp Krallık Yeni Fragman

Aquaman ve Kayıp Krallık Konusu

Bunun dışında yeni fragmanın yayınlanmasıyla bu hafta Aquaman ve Kayıp Krallık hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olacağız ancak şimdilik Warner Bros. filmi şu şekilde tanımlıyor:

"Aquaman'i ilk seferinde yenmeyi başaramayan Black Manta, babasının intikamını alma arzusuyla Aquaman'i sonsuza dek alt etmek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Bu sefer Black Manta her zamankinden daha zorludur ve kadim ve kötücül bir gücü serbest bırakan efsanevi Black Trident'in gücünü kullanmaktadır. Aquaman onu yenmek için, Atlantis'in eski Kralı olan hapisteki kardeşi Orm'a başvurarak beklenmedik bir ittifak kuracak. Birlikte krallıklarını korumak ve Aquaman'in ailesini ve dünyayı geri dönüşü olmayan bir yıkımdan kurtarmak için farklılıklarını bir kenara bırakmalıdırlar."

Aquaman rolünde Jason Momoa, Orm rolünde Patrick Wilson, Mera rolünde Amber Heard, Black Manta rolünde Yahya Abdul-Mateen II, Atlanna rolünde Nicole Kidman, Kral Nereus rolünde Dolph Lundgren ve Dr. Stephen Shin rolünde Randall Park yer alıyor.

Merakla beklenen devam filmi Aquaman ve Kayıp Krallık 20 Aralık tarihinde gösterime girecek. Peki sizin filmden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.