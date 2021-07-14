Araba Sürüş Tarzınız Alzheimer Belirtileri Gösteriyor Olabilir

Araba sürüş tarzı ile Alzheimer arasındaki bağlantı ilk defa ortaya kondu. Bilim adamlarına göre yoldaki becerileriniz, demansın erken belirtilerini ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

Alzheimer, demansın en yaygın olanarak bilinen türüdür. Demans vakalarının yüzde 60-80'ini oluşturur, bu nedenle isimler bazen birbirinin yerine kullanılabilir.

Uzmanlar, araç sürüşünün demansın erken teşhisinde anahtar olabileceğini söyledi. Bu teoriyi kanıtlamak için araştırmacılar, bir yıl boyunca 139 kişiden gelen verilere baktı. Katılımcıların yarısında çok erken veya "klinik öncesi" Alzheimer hastalığı olduğu teşhis edildi.

Araba sürüş tarzı ile Alzheimer arasındaki bağlantı

Katılımcıların tamamı 65 yaş üzerindeydi ve sürüşlerinin konum izleme cihazları tarafından izlenmesi konusunda anlaştılar.

Alzheimer's Research & Therapy'de yazan araştırmacılar, klinik öncesi demansı olanların araba kullanırken "ani" değişiklikler gösterme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, bu grubun ayrıca daha yavaş bir hızda sürme, sınırlı rotalara bağlı kalma ve genel olarak daha az seyahat etme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Toronto Üniversitesinde doktora adayı olan çalışma lideri Sayeh Bayat, sürüşten elde edilen verileri kullanarak, ekibin klinik öncesi bunama olasılığını tahmin edebilecek bir araç tasarlayabildiğini söyledi:

"İnsanların ziyaret ettikleri yerlerden nasıl araba kullandıklarına kadar günlük ortamlarında nasıl hareket ettikleri bize, sağlıkları hakkında çok şey söyleyebilir. Çok az göstergeyi kullanarak bir kişinin klinik öncesi Alzheimer hastalığı olup olmadığını belirleyebilirsiniz."

Bilim adamı genetik bir Alzheimer testini eklediğinde, sonuçların yüzde 86 doğru ve yüzde 90 doğru olduğu kanıtlandı. Bu test, apolipoprotein E (APOE) genotiplemesi olarak adlandırılır ve hastalığa yakalanma konusunda kalıtsal bir riskin olup olmadığını görebilir.

Uzmanlar, Alzheimer ve araba kullanma arasındaki bağlantıyı kesinleştirmek için daha büyük çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. Bayat, uzmanların zaman içinde veri toplaması gerekeceğini ekledi, ancak yaşlıların davranışlarını izlemenin doktorların teşhise daha hızlı ulaşmasına yardımcı olabileceğini ve bu nedenle hastaların ihtiyaç duydukları yardım ve desteği erken aşamada alabileceğini aktardı.

Alzheimer Araştırma Derneğinden Dr. Laura Phipps, durumu tedavi edebilecek çok az ilaç olduğunu ve bu yeni tanı türünün yardımcı olabileceğini söyledi: "Araştırmalar, aslında hastalığın beyinde semptomların ortaya çıkmasından 20 yıl öncesine kadar başlayabileceğini gösterdi."