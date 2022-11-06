Emsal Niteliğinde Karar: Araç Kilometresi Düşürmenin Cezası 10 Yıl Hapis!

Araba piyasasındaki dalgalanma, dolandırıcılık girişimlerinin de artmasına sebep oluyor. Son yıllarda ikinci el araç satın alan birçok kişi, araçlarının kilometresinin düşürüldüğünden şikayet ediyor.

Geçtiğimiz günlerde mahkemeye taşınan benzer bir olay kapsamında Yargıtay, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan kilometreyi düşüren araç sahibine emsal niteliğinde 10 yıl hapis cezası verdi.

Araç Kilometresi Düşürmek Nitelikli Dolandırcılık Kabul Edildi!

Mahkemeye taşınan vakaya göre bir araç sahibi, aracını internetteki satış sitesine 68 bin kilometre menzil yapmış olarak koydu. Ancak gerçekte aracın 200 bin kilometre yaptığı ortaya çıktı.

Mağduriyetini anlamasının ardından aracı satın alan kişi, Ağır Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu. Açılan dava sonucunda sanık, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karara itiraz etmesinin ardından mahkeme Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay ise bu noktada emsal bir karara imza atarak oy birliğiyle sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını uygun gördü.

Bu kararın olası diğer davalara ışık tutacağı düşünülüyor. Öte yandan nitelikli dolandırıcılık suçunun yüksek seviyesi olan 10 yıl hapis cezasının sanığa uygun görülmesi, kilometre düşürmenin ne denli ağır bir suç olarak görüldüğünü kanıtlar nitelikte.