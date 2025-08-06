Araç Sahipleri Mutlu: Akaryakıt Fiyatlarına İndirim Geliyor!

Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor derken bir indirim haberi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre motorin yani dizel yakıt kullanan otomobil sahipleri artık daha uygun fiyata akaryakıt alımı yapabilecekler. Zira şok bir indirim yarın itibariyle pompa fiyatlarına yansımış olacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Motorine 1,77 TL İndirim Geliyor: Akaryakıt Fiyatlarında Güncelleme!

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre bahsi geçen indirim kararı brent petrol fiyatlarındaki gerileme ile döviz kurlarının düşüşünün birleşik etkisi sonucu alındı. Küresel petrol piyasalarında son dönemde görülen arz-talep dengesindeki yumuşama ham petrol fiyatlarının rahatlamasına yol açarken TL’nin dolar karşısında değer kazanması ise rafineri maliyetlerini aşağı çekti.

Tüm bu dinamiklerin bir sonucu olarak dağıtım şirketleri motorin rafineri çıkış fiyatlarını aşağı yönlü revize etmeye hazırlanıyor. Bu düzenleme özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol şoförlerinin bütçesinde kayda değer bir fark yaratacak. Şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık maliyetleri indirimli motorin sayesinde ortalama yüzde 3,2 oranında azalabilir. Öte yandan binek araç sahiplerinin de yakıt giderlerinde aylık bazda ortalama 200–250 TL tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği planlanmıyor. Sektör kaynakları benzin fiyatlarının mevcut seviyelerde sabit kalmasının arkasında rafineri operasyon maliyetlerindeki artışların ve vergi yükünün dengeli seyrinin etkili olduğunu belirtiyor. Akaryakıt sektörü temsilcileri küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların yanı sıra döviz kurlarındaki hareketliliğin de fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğine vurgu yapıyor.

Brent petrolün yeniden yukarı yönlü ivme kazanması veya TL’de beklenmedik değer kayıpları yaşanması durumunda yeni güncelleme dönemlerinde ek indirim veya zam seçeneklerinin masada olabileceğine dikkat çekiliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul

Benzin: 51,31 – 51,46 TL Motorin: 53,65 – 53,77 TL

Ankara

Benzin: 52,17 TL Motorin: 54,67 TL

İzmir