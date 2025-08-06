Bir Türkün Kırdığı Elektrikli Araç Menzil Rekoru El Değiştirdi!

Chevrolet, Silverado EV modeliyle elektrikli araçlar arasında menzil rekorunu kırmayı başardı. Tek bir şarjla 1.704,6 kilometre yol giden elektrikli otomobil, yeni dünya rekorunun sahibi oldu ve Lucid Air'in tek şarjla 1.250 kilometrelik rekorunu geride bıraktı. Lucid Air Grand Touring'in batarya kapasitesi 117 kWh'tı ve sürücü koltuğunda daha önce pek çok farklı Guinness Dünya Rekoru'na imza atan Türk gezgin Ümit Sabancı vardı.

Silverado EV Sadece Bir Haftada Menzil Rekoru Kırdı

Silverado EV, 40 kişilik bir ekip tarafından yedi gün boyunca yollarda gezdirildi. General Motors'a (GM) ait olan Milford Deneme Alanı ve Detroit'in halka açık yollarında gerçekleştirilen testlerde mühendisler, aracın bataryasını verimli bir şekilde optimize etti.

Örneğin aracın ağırlığını azaltmak için yedek lastik çıkarıldı ve tekerlekler özel olarak hizalandı. Aerodinamiği iyileştirmek için ön cam silecekleri alçaltıldı ve tonneau kapağı adı verilen özel bir örtü eklendi. İlaveten, yuvarlanma direncinin en alt seviyede seyretmesi için 40 km/s hızla gidildi. Hava sıcak olmasına rağmen klima baştan sona kapalı kaldı.

Silverado EV WT ve RST Özellikleri

Türkiye'de satışı olmayan Chevrolet Silverado EV; WT ve RST olarak iki sınıfa ayrılıyor. İki elektrikli aracın da teknik özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Batarya Kapasitesi: Her iki versiyonda da 205 kWh.

Menzil (EPA Tahmini): WT: 493 mil (793 km). RST: 440 mil (708 km).

Maksimum Güç: WT: 510 beygir gücü. RST: "Wide Open Watts (WOW)" modu ile 754 beygir gücü.

