Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Gerekli Şartları Sağlamazsanız Aracınız Çalışmayacak

Sürücülerin güvenliği için yeni bir sisteme geçiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre araçlarda alkol kilidi ve şerit kontrol sistemi bulundurmak zorunlu olacak. Sürücüler, aracı çalıştırmadan önce "nefes testi" yapacak. Alkollü çıkmanız halinde araç otomatik olarak kilitlenecek ve motor çalışmayacak.

Bu sistemin aslında 2024 karara bağlanmıştı ama şimdiye kadar detaylar açıklanmamıştı. Nasıl uygulanacağına dair bilgiler yönetmelikte bir bir yayımlandı. Buna göre;

Sistem, sürücünün alkol oranını anlık olarak ölçecek ve limit aşımında aracı bloke edecek.

Şerit kontrol sistemi, direksiyon hakimiyeti kaybolduğunda sürücüyü titreterek uyaracak ve aracı şeritte tutmaya çalışacak.

Sistemde "anahtara üflemeli" modeller de olacak.

Ne Zamana Kadar Vakit Var?

Tüm bu cihazların standartları ve montaj koşulları da belli oldu. Artık üreticilerin önünde teknik bir engel yok. Kısacası artık "bir kadeh içip araba kullanayım" diyenlerin önüne teknoloji set çekecek.

Mevcut araçlara hazırlık için belirli bir süre tanınacağı düşünülüyor ama kesin olarak bir açıklama yapılmadı. Ancak yetkililer, bu sistemlerin yeni araçlar için bir zorunluluk olacağını söyledi.

Peki sizce bu sistem trafik kazalarını azaltır mı? Yoksa sürücüler için "fazla müdahaleci" mi olur? Siz de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.