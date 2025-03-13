Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiriyor: Resmi Kararla Yasak Getirildi

Kripto para borsalarına güven her zaman tartışmalı bir konu oldu. 2021'de Thodex skandalı, yatırımcıların paralarını çekememesi ve borsanın bir gecede çökmesi, birçok kişiyi mağdur etmişti.

Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için karar alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto borsaları kullanıcıların yatırdığı nakit paraları kendi bünyelerinde tutamaması yönünde bir karar çıkardı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre bütün müşteri fonları bankalarda açılacak özel hesaplarda saklanacak. Böylece varlıklar daha güvende olacak. Borsanın finansal sıkıntıya düşmesi durumunda müşteri fonları korunduğundan kimsenin parasına bir şey olmayacak.

Yurt Dışı Borsalara Erişim Kısıtlanıyor: Binance Dahil

Türkiye'deki yatırımcıların en çok kullandığı kripto borsalarından bazıları yurt dışı merkezli platformlar. Binance bunun başında geliyor.

Binance, KuCoin ve Bybit gibi bilindik borsalar bundan böyle Türkiye'de hizmet veremeyecek ama SPK lisansı aldıkları takdirde erişime yeniden açılacaklar. Yani köklü bir yasaklanma durumu söz konusu olmayacak. Buradan anlıyoruz ki SPK tarafından onaylanmamış hiçbir borsa kullanıma açılmayacak.

Kaldıraçlı İşlem Yasağı

Kripto para piyasasında kaldıraçlı işlemler, yatırımcıların düşük sermaye ile büyük kazançlar elde etmesini sağlayan bir sistem olarak öne çıksa da insanların bir gecede bütün mal varlığını kaybetmesine sebep olan bir sistem olarak da vukuatlıydı. SPK, aldığı son kararla kaldıraçlı işlemleri ülkemizde tamamen yasakladı. Artık Türkiye'de faaliyet gösteren hiçbir kripto borsası, kullanıcılara kaldıraçlı işlem sunamayacak.

İyi yanı:

Riskleri azaltması

Tartışmalı yanları:

Daha az volatil (dalgalı) bir piyasa oluşturma ihtimali

Yüksek risk seven yatırımcıları küstürmesi

Rezerv Kanıtı Sunma Zorunluluğu

Son olarak kripto borsalarının ellerinde ne kadar varlık olduğunu kanıtlamaları gerekecek. Bu bir istek değil, zorunluluk.

2022'de büyük bir borsa olan FTX'in iflas etmesi, rezerv kanıtı sunmadan büyük miktarlarda müşteri fonu harcadığının ortaya çıkmasıyla gerçekleşmişti. Türkiye'de böyle bir durumun yaşanmaması için artık tüm borsalar rezerv kanıtı sunacak.