Xiaomi 12 Serisi Satış Rekoru Kırdı!
Xiaomi 12 serisi satış rekoru kırarak büyük bir başarı elde etti. İşte güçlü donanım ile dikkat çeken serinin elde ettiği başarıya ilişkin bütün ayrıntılar!
Xiaomi 12 serisi satışlarda oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Üç modelden oluşan seri ile yalnızca 5 dakika içerisinde yüz milyonlarca dolar tutarında satış gerçekleşti. Peki, Çinli teknoloji devi, bu satıştan ne kadar gelir elde etti? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Xiaomi 12 Serisi Satışlarda Büyük Başarı Elde Etti
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, 28 Aralık 2021 tarihinde yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X modellerinden oluşan seri, satışlarda oldukça büyük bir başarının altına imza attı.
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Çin'de satışa sunulan Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, akıllı telefon kullanıcıları tarafından çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki yeni Xiaomi telefonlar, şirketin yalnızca 5 dakika içerisinde 1,8 milyar yuan (283 milyon dolar) kazanç elde etmesini sağladı.
Teknoloji devi, yeni akıllı telefon modellerinin kaç adet satıldığına yönelik herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü söz konusu cihazların satış adedi bilinmiyor. Telefonların diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı da henüz belli değil.
Üç modelden oluşan amiral gemisi serisine yeni bir cihaz katılmaya hazırlanıyor. Şirketin Xiaomi 12 Ultra modelini diğer telefonlar ile aynı gün tanıtması bekleniyordu fakat 28 AralıK'ta yalnızca üç model tanıtıldı. Ultra modelinin 2022 yılının başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Xiaomi 12 Özellikleri
- Ekran: 6,28 inç, OLED
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 50 MP + 13 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4500 mAh
- İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13
6,28 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 çözünürlük sunuyor. OLED ekrana sahip olan telefon delikli ekran tasarımına sahip. Şık tasarım ile dikkat çeken cihazın ekranı Corning Groilla Glass Victus ile korunuyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alıyor. Depolama alanı tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki ayrı sürüm mevcut.
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