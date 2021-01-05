AnTuTu Aralık Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından aralık ayının en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan listede aralık ayının en başarılı akıllı telefonları yer aldı. AnTuTu tarafından yayımlanan liste ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Aralık Ayıın En İyi Android Telefonları Listesi

Aralık ayının en iyi akıllı telefon modelleri listesinin büyük bir çoğunluğunu Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 865 işlemciler oluşturuyor. Paylaşılan listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise Kirin 9000 işlemcilerinin yer aldığını görüyoruz. Peki, AnTuTu tarafından yayımlanan listede hangi telefonlar yer alabildi?

AnTuTu tarafından paylaşılan aralık ayının en iyi telefon modelleri listesinin ilk sırasında Xiaomi Mi 11 yer alıyor. Xiaomi, ilk 5 dakika içerisinde 350 binden fazla Mi 11 satmayı başarmıştı. Gücünü Qualcomm firmasının geliştirdiği Snapdragon 888 işlemcisinden alan Xiaomi Mi 11’de 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. 6.81 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Mi 11, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ sunuyor. 55 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan Mi 11, 4.600 mAh batarya kapasitesine sahip.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında Huawei tarafından satışa sunulan Mate 40 Pro+ modeli bulunuyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan Mate 40 Pro+ modeli, Kirin 9000 işlemcisinden güç alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise Huawei firmasının bir başka telefonu olan Mate 40 Pro modelini görüyoruz. Gücünü Kirin 9000 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor.

Listenin dördüncü sırasında Xiaomi Mi 10 Ultra yer aldı. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan Mi 10 Ultra, Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. Benchmark testleri ile tanıdığımız platform tarafından paylaşılan listenin tamamı şu şekilde: