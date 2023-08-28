Aras Bulut İynemli'den Disney Plus Eleştirilerine Yanıt Geldi!

Disney Plus'ta yayınlanması beklenen Atatürk dizisinin platformdan kaldırılarak filme dönüştürülmesi ve sinemalarda yayınlanma kararı süreci boyunca Disney Plus eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Bu süreçte Disney Plus ile çalışan ünlü isimler de eleştirilere tutulurken, filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli konu hakkında yorum yapmamayı tercih etmişti.

Bugün ise Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yazdığı mektup aracılığıyla konu ile ilgili görüşlerini aktaran Aras Bulut İynemli, yazmış olduğu mektupla "Aras neden konuşmadı? Atatürk'ü neden savunmadı?" gibi sorulara yanıt vermiş oldu.

Aras Bulut İynemli'nin Ahmet Hakan'a yazmış olduğu mektup şu şekilde:

"Köşenizi okudum. Bana yönelttiğiniz ‘iki çift söz’ karşısında üzülmedim desem yalan olur. Çok üzüldüm. Özellikle sizin gibi söylentilere değil hakikate inanan bir gazetecinin böyle haksız bir yakıştırmayı dile getirmesine üzüldüm.

Ben filmimize, taşıdığı mesaja ve seyircimize hissettireceklerine kefilim.

Atatürk’ü ve ülkemizi asılsız iddialarla karalamak isteyenlere en büyük ve en güzel cevabımız emeği geçen herkesin ilmek ilmek işlediği Atatürk filmidir.

Beni derinden üzen, kendimi yalnız ve hedef tahtasına konulmuş gibi hissettiren kısım ise ‘Aras neden konuşmadı, Atatürk’ü neden savunmadı’ gibi ifadeler karşısında oyunculuğumun ötesinde bir Türk genci olarak sorgulanmaya çalışılmam.

Bunu hiç hak etmediğimi düşünüyorum.

‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözü, Atatürk’ün beni en çok etkileyen sözlerinden biri.

Ben buna inanıyor ve bunun için çaba sarf ediyorum.

Atatürk rolü teklif edildiğinde ise bu söz benim için daha doğrudan bir anlam kazandı ve elimden gelenin üzerine çıkarak Atatürk’ü canlandırmak için çok çalıştım.

Çünkü Atatürk’ü ve karakterini tanımak, benim gibi Türk gençleri için O’nun fikirlerine giden yolu açabilirdi.

Yazınızda da kullanmışsınız, filmimizin fragmanını paylaşırken yazdığım ‘Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık’ derken de bunu kastediyorum.

Bunu bu filmde bu hislerle çalıştım.

Oyuncuların film dışındaki tartışmalara çekilmesinin de eserin taşıdığı anlamın, vermek istediği mesajların perdelenmesi anlamına geleceğini düşünüyorum."