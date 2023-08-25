Atatürk Filminden İlk Fragman Geldi: Vizyon Tarihi de Açıklandı!

Duyurulmasıyla birlikte ilk olarak Disney Plus'ta dizi olarak yayınlanacağı belirtilen ve ardından TV'de yayınlanacağı söylentileriyle birlikte gündemden eksilmeyen Atatürk filmine dair ilk detaylı tanıtım fragmanı yayınlandı.

Daha önce Disney Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdiği Atatürk filminin dizi olarak yayınlanması planlıyordu ve platformdaki Türkiye'ye özel içeriklerin kaldırılmasıyla bir süre muallakta kalmıştı. İçeriğin akıbetine dair pek çok soru işareti oluşmuşken yetkililer tarafından Disney Plus inceleme altına alınmıştı.

Kısa bir süre sonra sessizliğini bozan Aras Bulut İynemli "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Atatürk Filminden İlk Fragman

Gelen yeni tanıtım fragmanı Lanistar Media ekibi tarafından yayınlanırken, fragmanın sonunda "3 Kasım'da Sinemalarda" ibaresine yer veriliyor. Bu da normalde Disney Plus'ta dizi olarak yayınlanması beklenen içeriğin sinema filmi hâline getirildiği iddialarının doğrulandığını gösteriyor. Film iki part hâlinde iki defa sinemalarda yer alacak.

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