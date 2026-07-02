Arc Raiders'ta Her Hareket İzleniyor! Günde 30 TB'lık Veri Toplandı

Arc Raiders'ın aşırı popüler olduğu dönemi hatırlıyor musunuz? Bugün hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanıyor ama sayı o günlere kıyasla epey gerilemiş durumda. Embark Studios, aradan geçen uzun bir zamanın ardından oyunun tam da sürekli konuşulduğu ve oynandığı o dönemde toplanan büyük veri miktarını açıkladı.

İlk Başta Arc Raiders'ta Ne Kadar Veri Toplanıyordu?

Embark Studio, Arc Raiders'ın listelerde sürekli zirvede olduğu dönemde oyundaki her adımın kaydedildiğini söyledi. Ateş ettiğinizde merminin gidiş yönü ve benzeri veriler sürekli olarak kaydediliyordu ki o zamanlar şimdiki gibi daha kolay takip edilebilir bir oyuncu sayısından bahsetmek mümkün değildi.

Bu hamle, oyunun piyasaya sürüldüğü ve gözde olduğu dönemde günde 30 TB'lık veri toplanmasını sağlıyordu. Siz farenin sol tuşuna bastığınızda düşmana isabet edip etmediğini anlamaya çalışırken o çoktan kaydedilmişti. Yani nereye gittiği, bir şeye (oyuncuya vb.) isabet edip etmediği gibi detaylar çoktan elde edilmiş oluyordu. Aktarılan bilgilere göre bu veri takibi bugün hâlâ devam ediyor ama eskisi gibi çok fazla oynanmadığı için artık günlük 30 TB'lık veri söz konusu bile değil.

Arc Raiders'ta Veri Toplanmasının Sebepleri Neler?

Embark Studios, bu verileri öylesine toplamıyor. Oyunun her anını kusursuz bir şekilde izlemeyi amaçlıyor. Bu verilerle oyuncuların haritanın en çok neresinde zor durumda kaldığı, hangi silahların oyun deneyimine zarar verdiği ya da hangi bölgelerde heyecan seviyesinin düştüğünü analiz edebiliyor. Böylece daha oyuncu dostu bir yapım elde edilebiliyor.

Bildiğiniz üzere oyun uzun bir süre boyunca popülerliğini korudu. Bunun en büyük sebeplerinden biriyse sürekli yayınlanan güncellemeler ve eklenen içeriklerdi. Söz konusu çok oyunculu bir oyun olduğunda oyuncuların ilgisini korumak için onlar daha dile getirmeden ne istediklerini bilmek gerekiyor. Embark Studios da topldaığı bu günlük 30 TB'lık verileri kullanarak onların taleplerini önceden biliyor ve buna göre hareket ediyordu.

Tabii, bu veriler sadece "oyunculara daha iyi bir oyun sunalım" düşüncesinden hareketle toplanmıyor. Bununla birlikte hilecileri tespit etmeyi kolaylaştırması gibi çok kullanışlı bir yönü var. Embark Studios'tan Mattias Andersson, ateş edildikten sadece iki saniye sonra hedefin vurulup vurulamadığının görülebildiğini belirtiyor. Böylelikle normalde imkânsız olmasına rağmen saniyeler içinde herkesi vuran hileci de kolayca tespit edilip oyundan atılabiliyor.

Arc Raiders'ta Toplanan Verilere Gerçekten İhtiyaç Var mı?

Arc Raiders'ta toplanan verilere gerçekten ihtiyaç olup olmadığını anlamak için hilecilerle dolu çok oyunculu oyunlara hızlıca bir bakış atmak yeterli. Embark Studios, yüz binlerce insanın aynı anda oynadığı böylesine büyük bir oyunda hile kullanımı sorununa yer vermemek için önemli bir adım atması gerekiyordu.

Oyunlarda bu tür veri takipleri olmadığı sürece hilecilerin kusursuz şekilde tespit edilmesi oldukça zor. Sadece Embark Studios değil, diğer birçok çevrim içi çok oyunculu oyunda da benzer yollara başvuruluyor. Geliştiriciler, herkes için adil bir oyun deneyimi sunmak için arka planda bu tür veriler topluyor. O yüzden toplanan bu verilere bir noktada gerçekten de ihtiyaç var.

Editörün Yorumu

Arc Raiders'ta günlük toplanan bu veri büyüklüğü, oyunun gerçekten de bir dönem ne kadar popüler olduğunu ortaya koyuyor. Açıkçası bu verilerin toplanmasının hile tespiti açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar en az hile sorunu gördüğüm yapımlardan biri oldu. Bunun sebebi de büyük ölçüde bu toplanan verilerin analizinden kaynaklanıyor.