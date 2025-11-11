ARC Raiders Rekora Doymuyor! İşte Güncel Rakamlar

ARC Raiders, son dönemin en büyük bombalarından bir tanesi olmaya devam ediyor. Embark Studios tarafından hem geliştirilen ve hem de yayınlanan oyun, aynı anda hem Battlefield 6 ve hem de Black Ops 7'ye meydan okurcasına oyuncular ile buluşmuştu. İlk günden rekor ile başlamasının ardından, performansında herhangi bir azalma olmadan tam gaz devam ediyor.

ARC Raiders Satış Rakamı Göz Dolduruyor

Açıklanan güncel rakamlara bakılırsa, tahliye tabanlı PvPvE hayatta kalma oyunu dört milyon satış adedini geride bıraktı. Ayrıca geride bıraktığımız hafta sonunda, bütün platformlar genelindeki eş zamanlı oyuncu sayısı da 700 binin üstüne çıkmış.

Hey Raiders!

It's been a little over one week since we opened up the tunnels for you to head Topside, and this past weekend we reached over 700,000 concurrent Raiders on the surface! 🥳

We're so happy to have you all here!

The many different ways you play and participate in ARC… pic.twitter.com/Do6bAhWf4o — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) November 10, 2025

Toplanan verilere bakılırsa, eş zamanlı oyuncu sayısının % 64 oranındaki (462.488) bir kısmı Steam mağazasında oluşmuş. Geri kalan % 36 kadarı ise PlayStation 5 ve Xbox Series tarafından geliyor.

Bildiğiniz gibi tahliye tabanlı aksiyon oyunları PC platformunda her daim göz önünde bulunuyor. Mesela Arena Breakout: Infinite, Escape From Tarkov, Gray Zone Warfare ve Marauders, bunların akla gelen ilk isimler oluyorlardı. ARC Raiders da listeye yeni eklenen isim oldu diyebiliriz.

Konsol tarafında ise, oyunlarını sadece PlayStation ve Xbox üzerinde oynayan oyuncular için yeni olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Call of Duty: Modern Warfare II ile gelen DMZ modu ve The Division oyunu ile oyuncuları tür ile tanıştırmayı denemiş ama yeterli başarı sergileyememişlerdi.

ARC Raiders ise esas adım oldu diyebiliriz. Şimdiye kadar beklenen başarı sergilenmiş olup, yeni içerikler ile başarının ne yönde gelişeceği daha net anlaşılmış olacak.

Hikayeye göre insanlık, ARC adı verilen tahditkâr makineler karşısında Speranza Piazza adı verilen güvenli bir yerleşim bölgesine sığınıyor. Ne var ki hayati önemi olan kaynakların hızla tükenmesi karşısında, Raiders olarak bilinen cesur karakterler olarak gerekli malzemelerin toplanması için mücadele vermek durumunda kalıyoruz.