Türkçe Destekli Arc Raiders'ın Yeni Fragmanı Yayınlandı

Embark Studios tarafından geliştirilen ARC Raiders merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda ARC Raiders için yeni bir fragman yayınlandı. Aksiyon dolu sahneler içeren video, oyunun atmosferi ve neler suancağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

ARC Raiders'ın Fragmanı Paylaşıldı

YouTube üzerinden ARC Raiders'ın yeni fragmanı yayınlandı. 2 dakika 5 saniye uzunluğundaki video, kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Öyle ki videonun görüntülenme sayısı 477 bini aştı. Heyecan seviyesinin önemli ölçüde artmasını sağlayan video ayrıca 47 bin beğeni almayı başardı.

ARC Raiders'ın Türkiye Fiyatı

PC fiyatı: Steam' de 39.99 dolar (1.678 TL), Epic Games 'te 1.650 TL

1.749 TL Xbox fiyatı: 1.650 TL

ARC Raiders'ın Çıkış Tarihi

En iyi TPS oyunları arasına katılmaya hazırlanan ARC Raiders, 30 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Kaliteli grafikleriyle öne çıkan oyunun PC sürümüne Steam veya Epic Games mağazası üzerinden erişilebilecek.

ARC Raiders Nasıl Bir Oyun?

Tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği, distopik bir gelecekte geçen ARC Raiders'ta insanlar hayatta kalabilmek için yer altında yaşamak zorunda kaldı. Yüzeye çıkıp görevleri tamamlamamız ve ganimet toplamamız gerekecek. Topladığımız ganimetler ile silah, zırh ve diğer ekipmanları üretebileceğiz.

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanacak oyunda ekipman yükseltmesini de yapabileceğiz. Ayrıca kazandığımız tecrübe puanı ile karakterimizi geliştirebileceğiz. Bu, oyun ilerledikçe daha güçlü olmamızı sağlayacak. Oyunu ister tek başımıza ister en fazla üç kişilik takımlar hâlinde oynayabileceğiz.

ARC Raiders'ın Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri 64-bit

Windows 10 veya üzeri 64-bit İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600

Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A380

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

ARC Raiders'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri