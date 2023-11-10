Arcane 2. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı!

Netflix, League of Legends evrenini konu alan, merakla beklenen Arcane'in 2. sezonuna dair yeni bir kısa teaser yayınladı ve yeni sezonun yayın tarihini açıkladı.

Arcane'in ilk sezonu, çıkışıyla birlikte hikâye, karakterler ve animasyon noktasında olumlu eleştiriler aldı ve Arcane 2022'de En İyi Animasyon Programı da dâhil olmak üzere birkaç Emmy kazandı.

Arcane 2. Sezonu Kasım 2024'te Geliyor

Arcane, Netflix ve League of Legends geliştiricisi Riot Games arasındaki iki iş birliğinden ilkiydi. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında Riot, ritim koşu oyunu Hextech Mayhem'i yayınladı ve bu oyun mobil tarafında Netflix kütüphanesinde yer aldı.

Duyuru ile birlikte dizinin ikinci sezonundan neler bekleyebileceğimize dair bir açıklama yapılmadı ancak hayranlar, League of Legends'tan tanıdık birkaç şampiyonun daha 2. sezonda yer almasını bekliyor. Yine de 2. sezon yayın tarihi yaklaşana kadar yeni sezona dair yeni bir şeyler öğrenmemiz oldukça güç görünüyor.

Dizinin yapımcılığını ilk sezonu üstlenen animasyon stüdyosu Fortiche Studios üstlenmeye devam edecek.

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