Arçelik'ten Yeni Atılım: Yapay Zeka Destekli Çamaşır Makinesi!

Arçelik, yapay zekâ teknolojisi entegre ettiği yeni Neo çamaşır makinesini tanıttı.

Geleneksel makinelerden farklı olarak Neo, Optimix modu ile yıkama programlarını tekstil türü, yük boyutu ve kir seviyesine göre otomatik olarak uyarlayarak deterjan, enerji ve su tüketimini çevresel sürdürülebilirlik için optimize ediyor.

Yapay Zeka, Çamaşır Makinesinde Nelere Fayda Sağlıyor?

Auto Dose özelliği, 20 yıkamaya kadar deterjanı hassas bir şekilde dağıtarak sık sık yeniden doldurma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Neo ayrıca HomeWhiz uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrolü de destekliyor.

Neo diğer A sınıfı makinelere göre %10 daha az enerji tüketirken, üretimi ve kullanılan parçalarında %24 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içeriyor.

Arçelik Neo 10120 IMP Fiyatı

Arçelik Neo serisinin 10 kg kapasiteli versiyonu olan Arçelik 10120 IMP'nin fiyat etiketi 32.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Sürdürülebilirlik konusunda kararlı olan Arçelik, İyi-Ge ortak akıl platformu aracılığıyla geçen yıl başlattığı İklim Dostu Hareketi'nin ardından, 2023 S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 100 üzerinden 86 puan alarak Dayanıklı Tüketim Sektörü'nde üst üste beşinci kez zirveye yerleşti.

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