Büyük Yapay Zekalar Daha Küçük Yapay Zekaları Doğurmaya Başladı!

Projenin türünün ilk örneği olduğunu söyleyen bir grup bilim insanı tarafından Cuma günü yayınlanan araştırmaya göre yapay zekâ modelleri artık bir insanın yardımı olmadan daha küçük yapay zekâ sistemleri oluşturabiliyor.

Aizip ve prestijli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanlarının ortak yürüttüğü araştırmalarda ChatGPT'ye güç veren türden daha büyük yapay zekâ modellerinin günlük hayatta kullanılabilecek daha küçük ve daha spesifik yapay zekâ uygulamaları yaratabileceğini gösterdi.

Bu özel modeller işitme cihazlarının iyileştirilmesine, petrol boru hatlarının denetlenmesine ve nesli tükenmekte olan türlerin takibine yardımcı olabilir.

Küçük ve Spesifik Yapay Zeka Modellerine İlgi Arttı

Konuyla ilgili olarak yapay zekâ teknoloji şirketi Aizip'in CEO'su Yan Sun, Fox News'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda daha küçük modelleri oluşturmak için daha büyük modeller kullanıyoruz, tıpkı büyük bir kardeşin küçük kardeşinin gelişmesine yardımcı olması gibi."

ChatGPT gibi büyük dil modellerinin çalıştırılması günde 700.000 dolara mal olur iken, genellikle daha ufak makine öğrenimi veya TinyML olarak adlandırılan küçük yapay zekâ modelleri düşük maliyetle çalışabiliyor.

Ekip şimdi bu küçük yapay zekâları yaratmaya odaklanmış durumda ve bu durumu daha büyük yapay zekâlar aracılığıyla otomatikleştirmenin yollarını arıyor.

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