Amazon Prime Video Duyurdu: Arda Turan Yüzleşme Belgeseli Geliyor!

Türkiye'nin en başarılı futbolcularından biri olan Arda Turan'ın hayatı belgesel oluyor. "Arda Turan: Yüzleşme" ismiyle dijital platformda yayınlanacak olan belgesel, bu yıl içerisinde izleyicisiyle buluşacak.

Yayınlanacak olan belgesel, Amazon Prime Video etiketiyle paylaşılacak. Türkiye gündemine düşen birçok olayı ele alacak belgesel, Arda Turan'ın penceresinden aktarılacak. Ünlü isim de belgeselin çekimlerinin başladığı haberini hayranlarıyla paylaştı.

Arda Turan: Yüzleşme Belgeseli Geliyor

Amazon Prime Video bugüne kadar spor dünyasındaki birçok başarılı isim ve takım ile ilgili yapımların altına imzasını attı. Sırada da Türk futbolunun başarılı isimlerinden biri olan ve uluslararası alanda da tanıtan Arda Turan'ın konu alan bir belgesel geliyor.

Arda Turan, belgeselin konsept tasarımını Okan Can Yantır'ın yaptığını ve yaratıcı yönetmenliğini ise Umut Aral'ın yaptığını söyledi. Ardından sosyal medya hesabından şu şekilde açıklama yaptı:

"Ben, Arda Turan. Bayrampaşa’nın dar sokaklarından, Ali Sami Yen’in büyülü çimlerine, Vicente Calderon’a, Camp Nou’ya uzanan bir hikayenin kahramanıyım. Futbol topunun peşinde çok mutluluklar yaşadım, çok başarılar kazandım, çok güldüm, çok ağladım, çok sevindim, çok üzüldüm, çok gururlandım. Çok sevdim, çok sevildim, yanlış da yaptım, yanlış da anlaşıldım. Ben bu hayatta tüm duyguları ‘çok’ yaşadım. Bu, sadece futbol kariyerimi, başarılarımı anlattığım bir belgesel değil, bu sadece yanlışlarımı anlattığım bir belgesel de değil. Bu, kendimle yüzleşmemin hikayesi. Beni ben yapan her şeyle; beni ben yapan herkesle birlikte…"

Belgesel, ünlü futbolcu Arda Turan'ın kendisiyle yüzleşmesini konu alacak. Hayatındaki zorluklar, başarılar ve kariyerinde yaptığı hatalar gibi pek çok itiraf yer alacak. Saha içi ve saha dışı performansı, ikili ilişkileri gibi detaylara da belgeselde yer verilecek.