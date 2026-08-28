Ucuz Mini Bilgisayar Tanıtıldı! AMD Ryzen 7 İşlemcisi ve Dahası

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Hasee, Ares Mini R78D'yi tanıttı. Bununla birlikte mini bil gisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan mini PC, boyutu nedeniyle gün içinde kolayca taşınabiliyor. Bilgisayarda ayrıca AMD tarafından geliştirilen güçlü bir Ryzen işlemcisi bulunuyor.

Ares Mini R78D'nin Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen 7 8745HS

AMD Ryzen 7 8745HS Ekran Kartı: Entegre AMD Radeon 780M

Entegre AMD Radeon 780M Bilgisayarın Ön Tarafında: 1 x USB-C, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-A 3.0

1 x USB-C, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-A 3.0 Bilgisayarın Arka Tarafında: 4 x USB-A 3.0, 1 x USB4, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x RJ45 ethernet girişi

4 x USB-A 3.0, 1 x USB4, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x RJ45 ethernet girişi Boyut: 150 x 150 x 59.5 mm

Ares Mini R78D'nin İşlemcisi Nasıl?

Mini bilgisayar gücünü Ryzen 7 8745HS işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdekten oluşan bu işlemci, Zen 4 mimarisine dayanıyor. Bu mimari, Zen 3'ye kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Normalde 3.80 GHz hızında çalışan işlemci, yük altında otomatik olarak 4.90 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Söz konusu işlemci, AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcide yer alan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Düşük nm değerine sahip işlemciye daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Transistörler birbirine daha yakın olduğundan dolayı akım daha kısa mesafe kat ediyor. İşlemci bu sayede daha az güç tüketiyor, daha az ısınıyor ve daha yüksek hızlara çıkabiliyor.

Ares Mini R78D'nin Ekran Kartı Nasıl?

Ares Mini R78D'de entegre AMD Radeon 780M ekran kartı bulunuyor. Bu entegre GPU, RDNA 3 mimarisine dayanıyor. Bu mimari, önceki nesle kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Radeon 780M, AMD FSR 3 özelliğiyle birlikte geliyor. Bu özellik, destekleyen oyunlarda daha yüksek FPS değerlerine ulaşılabilmesine yardım ediyor. Bu sayede daha akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor.

Ares Mini R78D'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Çok şık bir görünüme sahip mini bilgisayarın ön tarafında bir adet USB-C, bir adet USB-A 2.0 ve bir adet USB-A 3.0 portu bulunuyor. 150 x 150 x 59.5 mm boyutlarında Mini bilgisayarın arka tarafında dört adet USB-A 3.0, bir adet USB4, bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve iki adet RJ45 ethernet girişi mevcut.

Yüksek bant genişliğine sahip olan HDMI 2.1 portu, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. Bu da özellikle yeni nesil konsollarda önemli avantaj sağlıyor. DisplayPort 1.4, yüksek yenileme hızını destekliyor. Böylece görüntü çok kaliteli şekilde ekrana yansıtılıyor.

Ares Mini R78D Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Hasee'nin bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ares Mini R78D'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Ares Mini R78D'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ares Mini R78D'nin Fiyatı Ne Kadar?

Ares Mini R78D için 1.999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 362 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 17 bin TL civaırnda olabilir. Ares Mini R78D'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Ares Mini R78D'nin oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını belirtelim. Bu bilgisayar hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Bu arada port tarafında geniş bir yelpaze sunulması da önemli bir avantaj. Bu sayede dönüştürücüye gerek kalmıyor. Örneğin HDMI 2.1'den DisplayPort 1.4'e kadar pek çok port bulunuyor.