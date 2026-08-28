BİM'de 12.900 TL'ye 144Hz Ekranlı Telefon Satılacak! Tarih Verildi

BİM marketlerde düzenli olarak her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir dizüstü bilgisayar olurken bazen akıllı televizyon olabiliyor. Bu hafta sonu ise ucuz Android telefon satılacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

BİM'de Satılacak TECNO Spark Slim 4G'nin Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de 30 Ağustos 2026 itibarıyla TECNO Spark Slim 4G satılacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Android telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun Türkiye geneli stok miktarı 3 bin 500 adet ile sınırlı.

BİM'de TECNO Spark Slim 4G Alınır mı?

TECNO Spark Slim 4G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda internette 13 bin 999 TL fiyata bulunabiliyor. Spark Slim 4G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü BİM'de ise 12 bin 900 TL'ye satılacak. Yani BİM'de çok daha uygun bir ücret karşılığında Spark Slim 4G satın alınabilecek. Dolayısıyla söz konusu telefonu BİM'de almak daha mantıklı olacaktır.

TECNO Spark Slim 4G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2720 piksel

1224 x 2720 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Helio G200

Helio G200 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.160 mAh

5.160 mAh Hızlı Şarj: 45W

TECNO Spark Slim 4G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli. Çok canlı renklere sahip AMOLED ekran ise siyahları tam analmıyla siyah oalrak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

TECNO Spark Slim 4G'nin İşlemcisi Nasıl?

TECNO'nun yeni telefonu gücünü Helio G200 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı orta ayarlarda ortalama 59 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 40 FPS, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i yüksek ayarlarda ortalama 82 FPS, MOBA türündeki League of Legends: Wild Rift'i ise yüksek ayarlarda 84 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sergiliyor.

TECNO Spark Slim 4G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 164,2 x 75,9 x 5,93 mm boyutlarında olan telefonun ön yüzeyinde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

TECNO Spark Slim 4G'nin Bataryası Kaç mAh?

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip telefonda 5.160 mAh batarya kapasitesi mevcut. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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