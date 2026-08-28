Twitter Geri Döndü (Hayır, Arkasında Elon Musk Yok)

Elon Musk, 27 Ekim 2022 tarihinde Twitter'ı satın aldı. 44 milyar dolara (güncel kurla 2 trilyon 122 milyar 772 milyon 476 bin TL) denk gelen bu anlaşmadan bir süre sonra şirketin adında değişikliğe gidildi. Musk yönetimi altında Twitter ismi resmen tarihe karıştı. Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen bu isim değişikliğinden bu yana platform artık X olarak biliniyor.

O zamandan bu yana Twitter ismini kimse kullanmamıştı, ta ki Virginia merkezli Operation Bluebird bir girişimde bulunana dek. Bu kuruluşun arkasındaki isimler, Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra gititği yeniden markalaşmadan sonra eski Twitter markasının sahibi olmak istiyor. Hatta "twitter.now" adında bir web sitesi kurulmuş durumda.

Elon Musk'ın Twitter.Now'a Tepkisi Ne Oldu?

Elon Musk'ın şirketi X, Operation Bluebird'ün Twitter markasını kullanmasına net bir şekilde karşı çıktı ve şirkete dava açtı. X, "Twitter", "tweet" ve eski mavi kuş logosuna ait marka haklarının hâlâ kendisine ait olduğunu öne sürdü. Öte yandan mahkemeden Twitter.now'un piyasaya sürülmesini engelleyecek geçici bir tedbir kararı alınmasını talep etti.

Musk, Twitter'ın adını X olarak değiştirse de markadan tamamen vazgeçmemiş. Bu isimle bir sosyal medya platformu kurulma fikrine kesinlikle karşı bir duruşa sahip. Fakat mahkeme, X'in aksi şekilde düşünüyor. Hakim, Nisan 2026'daki duruşmada X'in tweet kelimesi ve eski Twitter kuş logosu ile ilgili haklarından vazgeçmiş gibi göründüğünü, Twitter adı için de benzer bir durum olabileceğini söyledi. Tabii, bu henüz yazılı bir mahkeme kararı değil.

Twitter.Now Kullanıma Açıldı mı?

Operation Bluebird, Twitter.now'u şu anda erken erişimde tutuyor. Hedefleri ileride genel kullanıcı kitlesinin erişimine açmak gibi görünüyor. Buna karşılık ne Elon Musk ne de X cephesinden şimdiye kadar platforma dair herhangi bir kapsamlı açıklama gelmiş değil. Ancak platformun geniş çaplı olarak faaliyete geçmesi durumunda X'in davadaki tutumunda büyük bir değişiklik yaşanması olası.

Twitter İsminin Hakkı Hâlâ Elon Musk'ta mı?

Twitter isminin hakkı teknik olarak hâlâ Elon Musk'ta. Fakat Operation Bluebird, bu marka tescilinin iptal edilmesi için gerekli başvuruları yaptı. Şirkete göre eğer bir markanın sahibi o markayı kullanmayı bırakırsa ve onu yeniden kullanma gibi bir amacı da yoksa o markayı terk etmiş sayılabilir.

Elbette ki bu, Operation Bluebird'ün tamamen haklı olduğu anlamına gelmiyor. Nihai karar henüz verilmedi. Eğer mahkemeden X'in aleyhinde bir karar çıkarsa ve Musk cephesinden bununla ilgili itiraz gelmezse -ki bu çok düşük bir ihtimal- Twitter isminin hakkı boşa düşecek ve Operation Bluebird tarafından kullanılabilecektir.

Editörün Yorumu

Açıkçası ben her zaman bunun en kötü yeniden markalaşmalardan biri olarak gördüm. Twitter'ın ismi X oldu ama bugün hâlâ çok sayıda kişi "tweet" ve "Twitter" gibi ifadeler kullanıyor. Bir anda bu terimleri insanların hayatından çıkarmak mümkün değildi ama Musk yine de bunu yapmaya çalıştı.

Bu olaya gelecek olursak, X şu anda Twitter ismini kullanmıyor olabilir ama o markanın hakkının hâlâ Musk'a ait olduğunu düşünüyorum. Büyük bir olasılıkla Operation Bluebird'ün girişimi de başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Tabii, yine de kesin konuşmamak gerek. Belki de tam tersi olur ve Twitter ismini kullanarak hızla büyüyen platforma dönüşür.