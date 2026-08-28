Yeni Android 17 Özelliği Sayesinde Girdiğiniz Siteler Görülemeyecek

HTTPS standardının benimsenmesi ile internet daha güvenli hâle geldi. Fakat bu hangi web sitesini ziyaret ettiğinizi her zaman gizlemiyor. İnternet servis sağlayıcısı yine de hangi web sitesine göz attığınızı öğrenebiliyor. Google, Android 17 ile bunun önüne ECH çözümü ile geçmeyi hedefliyor.

Yeni Android Özelliği Nasıl Çalışacak?

Telefonunuzdan eğer bir web sitesini ziyaret etmeye çalışırsanız bazı bilgiler ağ üzerinden gönderilir. Bunlardan biri de gitmek istediğiniz web sitesinin (örneğin google.com) alan adı. Bu alan adı, şimdiye kadar ağı takip eden kişiler tarafından görüldü. İnternet servis sağlayıcınızın da buna erişimi oldu ama Android 17'nin önemli yeniliklerinden biri olan ECH, bu alan adını da şifreleyecek.

Google'ın yeni çözümü, hangi siteye gitmek isterseniz onun alan adının görülmesini zorlaştıracak. "Zaten internet üzerindeki veri alışverişini şifreleyen HTTPS var, neden böyle bir özellik getiriliyor?" diye düşünebilirsiniz ama HTTPS her şeyi gizlemiyor. Sadece web sitesine gönderdiğiniz ve sitenin size sunduğu içeriği gizliyor fakat hangi siteye gittiğiniz gibi bilgiler yine de açıkça görülebiliyor. ECH sadece buna ek bir koruma katmanı sağlayacak.

Telefonun önceden ECH desteği olan sunucu için gerekli şifreleme bilgisini öğrenmesi gerekecek. Ardından da gerçek alan adını doğrudan göndermek yerine bu bilgiyi şifreleyerek iletecek. İnternet trafiğinize göz atan birisi bağlantı kurulduğunu görebilecek ama şifrelenmiş alan adını okuyamayacak. Bunu bir tür zarf olarak düşünebilirsiniz. HTTPS, mühür olacak ve zarfın açılmasını engelleyecek. ECH ise zarfın üzerindeki bilgileri gizli tutacak.

Ziyaret Edilen Sitelerin Bilinmemesi Neden Önemli?

Çoğu insan, ziyaret edilen web sitelerinin takip edilmesini istemez. Bunun temel sebebi, bu web sitelerinin kişinin hakkında çok fazla bilgi sunması. Örneğin bir sağlık sorununuzun olduğunu varsayalım. Hastalığınız üzerine araştırma yapıyorsunuz. Bu, hastalığınız hakkında yeterli bilgi sağlayacaktır.

Elbette ki çoğu kişi için pek de önemli değil. Pek çok kişi, gün içinde aynı web sitelerini ziyaret ediyor. Kimi kullanıcı X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda gündeme bakarken kimi kullanıcı da YouTube ve benzeri platformlarda şarkı dinler, video izler, film ve dizi seyrederek keyifli vakit geçirir. Bunların bilinmesinin çok da sakıncası yok ama ekstra gizlilik isteyenler için kullanışlı olacağı aşikâr.

Android 17'deki Diğer Güvenlik Önlemleri Neler?

Bir diğer yenilik de 2G bağlantısı üzerine. Bilgisayar korsanları, bazen yakındaki telefonları eski 2G şebekelerine bağlanmaya zorlayabiliyor. Ardından sahte mesajlar gönderebiliyor. Bu mesajlar, kullanıcının tüm önemli bilgilerini ele geçirmeye dayanan kimlik avı saldırısı gibi amaçlarla kullanılabiliyor. Sizi sahte bir web sayfasına yönlendirerek tüm finansal bilgilerinizi girmeye ikna edebiliyorlar. Android 17, desteklenen operatörlerde 2G bağlantısını varsayılan olarak kapatabilecek. Kullanıcının ayrıyeten bir ayar yapması gerekmeyecek.

Şirketin güvenlik özelinde attığı bir diğer önemli adım, Wi-Fi taraması ile ilgili. Bazı uygulamalar şu ana kadar aynı Wi-Fi ağına bağlı cihazları tarama imkânına sahipti. Evdeki akıllı televizyon, kamera ve başka hangi cihaz varsa bunları öğrenebiliyordu. Android 17'de bu imkân tamamen ortadan kalkmayacak ama uygulamaların aynı ağdaki cihazlara erişebilmesi, kullanıcının seçimine bırakılacak.

Editörün Yorumu

Android 17 ile güvenlik tarafına daha çok ağırlık vermesinden kullanıcıların epey memnun kalacağını düşünüyorum. Özellikle ECH sayesinde HTTPS'in gizleyemediği bilgiler de korunmaya başlanacaktır. Elbette ki tüm internet kullanımını gizli tutmayacaktır ama yine de bu konuda ekstra güvenlik ve gizlilik önlemi isteyenlerin beklentisini karşılayacaktır.