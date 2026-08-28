Acer'dan 2'si 1 Arada Windows Tablet! 16 GB RAM ve Intel İşlemcisi Var

Acer, 2'si 1 arada yeni bir tablet modeli tanıttı. Böylece A543 isimli mobil cihazın özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Tablette Intel tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Celeron işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Acer A543'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: Intel Celeron J4105

Intel Celeron J4105 RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 45W kablolu

45W kablolu İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 Portlar: 1 x USB-A 3.0, 1 2 USB-C, 1 x Micro HDMI

1 x USB-A 3.0, 1 2 USB-C, 1 x Micro HDMI Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth 5.0

Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 Hoparlör: 1W gücünde çift hoparlör

1W gücünde çift hoparlör Boyut: 317,2 x 213,5 x 10 mm

Acer A543'ün Ekran Özellikleri Neler?

Acer'ın 2'si 1 arada yeni tableti, 14 inç ekran büyüklüğüne sahip. Windows tablet, 1200 x 1920 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. Karşılaştırma yapamk gerekirse 2026 yılının Haziran ayında tanıtılan Acer Iconia Duo S14'te 14,2 inç ekran boyutu, 1840 x 2880 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık tercih edilmişti.

Acer A543'ün İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Intel Celeron J4105 işlemcisinden alıyor. Giriş seviyesi işlemcide dört adet çekirdek bulunuyor. İşlemci normalde 1.50 GHz hızında çalışıyor ancak yük altındayken otomatik olarak 2.50 GHz hıza kadar ulaşıyor. İşlemci düşük güç tüketimine sahip. Bu, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Windows 11 ve Windows 10 olmak üzere iki farklı işletim sistemi seçeneği sunan işlemci ayrıca internette gezinmek ve ofis programları kullanmak gibi günlük işler için oldukça idealdir. Bu arada Acer Iconia Duo S14'te Dimensity 8300 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci ise çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Acer A543'ün Kamera Özellikleri Neler?

Acer A543'ün arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kmaera bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer Iconia Duo S14'te 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Acer A543'ün Bataryası Kaç mAh?

1W gücünde çift hoparlöre sahip olan tablette 6.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Bu yüksek kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasına imkân tanıyor. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip Iconia Duo S14, 20W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Acer A543 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Acer Iconia Tab P10 ve Acer Iconia A10 dahil olmak üzere Acer'ın pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acer A543'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Acer A543'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Acer A543'ün Fiyatı Ne Kadar?

Acer A543'ün 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 4 bin 299 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 30 bin 886 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 38 bin TL civarında olabilir. Acer A543'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Acer A543'ün internette gezinmek, film izlemek, Word ve Excel gibi ofis programları kullanmak gibi aktiviteler için ideal bir model olduğunu düşünüyorum. Yani bu mobil cihazın oyun odaklı bir tablet olmadığını belirteyim. Bu arada tabletin yüksek batarya kapasitesi uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Ayrıca USB-A, USB-C ve Micro HDMI portlarının da yer alması önemli bir avantaj.