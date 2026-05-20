Açık Dünyalı Hayatta Kalma Oyunu İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Steam oyuncuları sevindiren kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Platform bu kapsamda hayatta kalma konseptine sahip bir oyunda büyük bir indirim yaptı. Peki indirimdeki oyun hangisi ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

ARK: Survival Ascended Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam kısa bir süre önce ARK: Survival Ascended'in fiyatında yüzde 75 oranında bir indirim yaptı. Bu kapsamda oyunun fiyatı 44,99 dolardan (2.051 TL) 11,24 dolara (512 TL) kadar düştü. Söz konusu kampanyanın 2 Haziran'a kadar devam edeceğini de belirtelim.

ARK: Survival Ascended Nasıl Bir Oyun?

ARK: Survival Ascended açık dünya temelli bir hayatta kalma oyunu diyebiliriz. Bu yapımda dinozorlar ve kurgusal yaratıklarla dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bununla birlikte dinozorları evcilleştirme ve onları hem binek hem de savaş aracı olarak kullanma imkanınız var. Kısacası sıfırdan başladığınız ve kendinizi geliştirdiğiniz maceralarla dolu bir oyun diyebiliriz.

ARK: Survival Ascended'in Türkçe Desteği Var mı?

ARK: Survival Ascended’in Steam sayfasına baktığımızda Türkçe altyazı ve arayüz desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Maalesef Türkçe seslendirme desteği bulunmuyor. Seslendirme desteği yalnızca İngilizce dilinde sunulduğunu belirtelim.

ARK: Survival Ascended'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i7-6800K

Bellek (RAM): 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT veya NVIDIA GeForce 1080

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Depolama: 180 GB boş alan

Ek Notlar: SSD gereklidir

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X veya Intel i5-10600K

Bellek (RAM): 32 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800 veya NVIDIA GeForce RTX 3080

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Depolama: 180 GB boş alan

Ek Notlar: SSD gereklidir

Editörün Yorumu

ARK: Survival Ascended ile ilgili çevremden fazla olumlu yorum duymasam da hayatta kalma konseptini seven oyuncuların şans verebileceğini düşünüyorum. Ben şahsen 2015 yılında çıkan ARK: Survival Evolved’i oynamıştım ve ikinci oyunla ilgili duyduklarım pek olumlu olmadığı için deneme gereği görmemiştim.