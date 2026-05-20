PlayStation Plus'tan 7.321 TL'lik 5 Oyun Kaldırılacak! RDR ve Dahası

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

PlayStation Plus Extra aboneliği, çok sayıda oyuna erişim olanağı sunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki ay içerisinde beş adet oyun PlayStation Plus'ın kütüphanesinden ayrılacak. Bunlar arasında çok popüler bir oyun da bulunuyor.

PlayStation Plus'ta Hangi Oyunlar Kaldırılacak?

We Love Katamari REROLL + Royal Reverie (PS5, PS4)

(PS5, PS4) LEGO The Incredibles (PS4)

(PS4) Lawn Mowing Simulator (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition (PS4)

(PS4) Red Dead Redemption (PS5, PS4)

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre 16 Haziran 2026 tarihinde PlayStation Plus kütüphanesinden kaldıracağı oyunlar arasında We Love Katamari REROLL + Royal Reverie, LEGO The Incredibles, Lawn Mowing Simulator, Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition ve Red Dead Redemption yer alıyor.

LEGO The Incredibles Nasıl Bir Oyun?

Oyunda Pixar'ın popüler animasyon film serisi The Incredibles'ta (İnanılmaz Aile) yer alan karakterler ile bir maceraya adım atıyoruz. LEGO The Incredibles'ta diğer LEGO oyunlarındaki gibi bulmaca çözme, dövüş ve platform ögeleri bulunuyor. Oyunda ister görevleri yapabiliyor ister açık dünya haritasında özgürce gezebiliyoruz. Başarılı yapımda ayrıca bölünmüş ekran co op desteği bulunuyor. Yani oyunu aynı ekranda arkadaşımızla birlikte oynayabiliyoruz.

Red Dead Redemption Nasıl Bir Oyun?

Red Dead Redemption, en iyi kovboy oyunları arasında yer alıyor. Vahşi Batı temasına sahip açık dünya oyunu, John Marston'ın maceralarına odaklanıyor. Oyunda ister görevleri tamamlayabiliyor ister büyük harita üzerinde özgürce gezebiliyoruz. Etkileeyici bir atmosfere sahip olan yapım, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor.

Lawn Mowing Simulator Nasıl Bir Oyun?

Lawn Mowing Simulator, simülasoyn oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Gerçekçi oynanışa sahip oyunda çimleri biçmeye çalışıyoruz. Makinenin yakıt seviyesi ve motor durumu gibi detaylara dikakt etmemiz gerekiyor. Ayrıca yeni makineler satın alabiliyoruz. Skyhook Games tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

We Love Katamari REROLL + Royal Reverie Nasıl Bir Oyun?

Çizgi film tarzı grafiklere sahip We Love Katamari REROLL + Royal Reverie'de devasa bir topu yuvarlayarak çevredeki nesneleri toplamamız gerekiyor. Çok basit bir oynanışa sahip olan bu yapım, eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. 2023 yılında piyasaya sürülen yapımda sadece tek oyunculu mod bulunuyor.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition Nasıl Bir Oyun?

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition, beat 'em up türündeki oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda Scott Pilgrim vs. the World isimli çizgi romandaki karakterler bulunuyor. Scott Pilgrim'i kontrol ederek karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmeye çalışıyoruz. Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modları yer alıyor.

Editörün Yorumu

Haziran ayında PlayStation Plus kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar arasında Red Dead Redemption dikkatimi çekti. Bu oyun bence Vahşi Batı temasına sahip en iyi açık dünya oyunlarından biri. Red Dead Redemption'da etkileyici bir atmosfer ve başarılı bir hikâye bulunuyor. Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa ve bu oyunu henüz oynamadıysanız belirtilen tarihe kadar mutlaka bir şans vermelisiniz.