Steam'de Zararlı Yazılım İçeren Oyun Bulundu! Valve Harekete Geçti

Steam, PC oyuncularının oyun indirmek ve oynamak için en çok tercih ettiği platformların başında geliyor. İlk olarak 2024 yılında yayınlanan Beyond The Dark da bunlardan biriydi. Ne var ki söz konusu yapımın diğer oyunlardan farklı olarak kötü amaçlı yazılım içerdiği ortaya çıktı.

Beyond The Dark Steam'de Nasıl Yayınlandı?

Steam, dijital oyun mağazasına eklenmek istenen her oyunu doğrudan kabul etmez. Önce onları sıkı bir inceleme sürecinden geçirir. Geliştiricilerin oyunlarının tamamen temiz ve zararsız olup olmadığı kontrol edilir. Beyond The Dark isimli oyunun arkasındaki kişiler, başlangıçta tam da bu kriterlere uyan bir oyun piyasaya sürdü.

Steam'in güvenlik kontrolünü başarılı bir şekilde atlayan kötü niyetli kişiler, oyun mağazaya eklendikten sonra platformun güncelleme sistemini suistimal etmeye başladı. Oyunun ilk baştaki ismi normalde Rodent Race'ti. Daha sonra hem mağaza sayfası hem görseller hem oynanış bir anda değiştirildi ve ortaya Beyond The Dark adlı bir yapım çıktı.

Oyunun Adı Ne Zaman Beyond The Dark Oldu?

Steam'de yer alan oyunlarla ilgili kapsamlı veri sunan SteamDB'ye göre zararlı yazılım içeren oyunun ismi, 4 Mayıs'tan sonra değiştirildi. Oyunun ismi, Beyond The Dark olduktan sonra oyuncu kitlesine bambaşka bir yapım olarak sunulmaya başlandı. Şu an korku sevenlerin favori oyunlarından biri olan Phasmophobia'ya benzeyen bir atmosfere sahip gibi gösterildi.

Valve, Beyond The Dark İçin Ne Yaptı?

Beyond The Dark, ilgi çekici bir korku oyunu gibi sunulurken arka planda kullanıcı verilerini sessiz şekilde topluyordu. Neyse ki çok geç olmadan bu durum fark edildi ve oyun şikâyet edildi. Valve, gelen şikâyetlerin ardından oyunu incelemeye başladı. Şu an Steam sayfası mevcut olsa da indirme seçeneği bulunmuyor. Yani Valve, oyunu dijital oyun mağazasından kaldırdı.

Beyond The Dark'ı Yükleyenler Ne Yapmalı?

Beyond The Dark'ın Steam sayfasındaki indirme seçeneği kaldırılmadan önce oyunu indirenlerin ilk yapması gereken, bu oyunla ilgili tüm dosyaları bilgisayarından temizlemek olmalı. Daha sonra gelişmiş antivirüs programları ile tam sistem taraması gerçekleştirilmeli. Bunun yanı sıra cihazda oturum açtığınız tüm web sitelerindeki hesaplarınızın şifresini değiştirmelisiniz. Ekstra koruma elde etmek için destekleyen platformlarda iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeyi unutmayın.

Editörün Yorumu

Her ne kadar güvenlik önlemleri alınsa da zaman zaman bu tür olaylara rastlanabiliyor. Bu durum sadece Steam'e özgü bir şey değil. Elbette ki ek önlemler alınmasını fayda var ancak bilgisayar korsanlarının bir açıktan ilerleme olasılığının asla ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu oyunu şimdiye kadar yüklediyseniz vakit kaybetmeden yukarıdaki adımları atmanızı öneririm.