Türkçe Destekli Hikayeli Oyun 7 TL'ye Düştü! Sakın Kaçırmayın

Zengin bir hikâye sunan oyunları sevenlerin oynamaktan büyük keyif aldığı Beyond: Two Souls için Epic Games'te büyük bir indirim uygulandı. Bununla birlikte oyunun fiyatı 7 TL gibi oldukça uygun bir fiyata geriledi. Bu kampanya, oyunu henüz oynamamış olan kişilerin değerlendirebileceği bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Beyond: Two Souls Ne Kadar İndirime Girdi?

Beyond: Two Souls, şu an Epic Games'te yüzde 90 oranında indirime girmiş durumda. Dijital oyun mağazasında normalde 70 TL'ye satılan oyunun fiyatı, bu indirim sayesinde 7 TL'ye düştü. Kampanyayı değerlendirmek için son tarih ise 26 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Yani oyuncuların önünde sadece birkaç gün bulunuyor.

Beyond: Two Souls Nasıl Bir Oyun?

Beyond: Two Souls, en iyi hikayeli oyunlar arasında konumlanıyor. Psikolojik gerilim türündeki bu oyunda Jodie Holmes'un çocukluğundan yetişkinliğe kadar hangi süreçlerden geçtiğine şahit oluyorsunuz. Oyun ilerledikçe çok sayıda olaya tanıklık ediyorsunuz. Sinematik anlatı ağırlıklı bu yapımda seçimlerle Jodie'nin kişiliğini ve ilişkilerini de şekillendiriyorsunuz.

Her kararınızın sizi farklı sonuçlara ulaştırdığı oyunda Jodie, doğuştan görünmez olan Aiden ile bağlı olarak yaşıyor. Aiden olarak oyunda insanların zihnine girilebiliyor, nesneler hareket ettirilebiliyor ve çok daha fazlası yapılabiliyor. Genel atmosferi, müzikleri ve karakterleriyle film izliyormuşsunuz gibi bir hissiyat uyandırıyor.

Beyond: Two Souls'u Kimler Severek Oynar?

Beyond: Two Souls özellikle hikâye odaklı oyun sevenlere hitap eden bir yapım. Oynanıştan bile önce hikâyeye önem veriyorsanız bu oyunu oynamaktan çok keyif alacaksınızdır. Oyun sinematik anlatım benimsediği için her şey film gibi ilerliyor. Oyunda verdiğiniz kararların hikâyeyi değiştirmesi de sizi bunun bir parçası hâline geliyor. Daha önce Detroit: Become Human gibi yapımları oynadıysanız bunu da seveceğinizi söyleyebiliriz.

Beyond: Two Souls'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü (64-bit)

Windows 7 ve üstü (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB VRAM) / AMD Radeon HD 7870 (2 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB VRAM) / AMD Radeon HD 7870 (2 GB VRAM) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 49 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Beyond: Two Souls, 2020 yılında piyasaya sürüldüğünde zaman kaybetmeden oynadığım bir oyun. Çıkışını iple çeken birisi olarak oyunu oynamaktan büyük keyif almıştım. Epic Games'te başlayan kampanya sayesinde çok ucuz olduğunu söyleyebilirim. Bu oyunu uzun zamandır oynamak istiyor ama fiyatının düşmesini bekliyorsanız fırsat sona ermeden değerlendirebilirsiniz.