16 GB RAM'e Sahip Çok Güçlü Tablet Tanıtıldı! 13.000 mAh Bataryası Var
iQOO Pad 6 Pro'nun özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, yüksek batarya kapasitesine sahip tablet neler sunuyor? İşte merak eidlen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- iQOO Pad 6 Pro için 4.299 yuan (28.783 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Tablette 13,2 inç ekran boyutu, 2512 x 3840 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı, 1200 nit parlaklık, 16 GB'a kadar RAM seçenekleri ve 512 GB'a kadar depolama seçenekleri bulunuyor.
- Cihazda Qualcomm'un sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera, 13.000 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj desteği mevcut.
iQOO, Pad 6 Pro'yu tanıttı. Bununla birlikte tabletin özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Tablette ayrıca Qualcomm tarafından çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.
iQOO Pad 6 Pro'nun Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 13,2 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2512 x 3840 piksel
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Parlaklığı: 1200 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 13.000 mAh
- Hızlı Şarj: 66W
iQOO Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?
iQOO'nun yeni tabletinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Sekiz çekirdeğe sahip bu güçlü işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.
Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci daha önce OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 Ultra ve POCO F8 Ultra dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada iQOO Pad 5 Pro, Dimensity 9400+'a sahip. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.
iQOO Pad 6 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?
13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS LCD ekran üzerinde 2512 x 3840 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.
Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pad 5 Pro'da 13 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 2064 x 3096 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.
iQOO Pad 6 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?
Tabletin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada Pad 5 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.
iQOO Pad 6 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?
Pad 6 Pro, 13.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 5 Pro'da 13.380 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.
iQOO Pad 6 Pro Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de şu anda iQOO'nun tabletleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. iQOO Pad 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.
iQOO Pad 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?
- 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 4.299 yuan (28.783 TL)
- 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 4.499 yuan (30.122 TL)
- 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 4.999 yuan (33.470 TL)
- 16 GB RAM ve 512 GB depolama: 5.999 yuan (40.165 TL)
iQOO Pad 6 Pro'nun 4 bin 299 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 28 bin 783 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. iQOO Pad 6 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Editörün Yorumu
iQOO Pad 6 Pro'nun hem batarya kapasitesi hem de işlemcisi dikkatimi çekti. Tabletin çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile sorunsuz bir deneyim sunacağını düşünüyorum. Bu arada yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesi. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip cihazdan 120Hz yenileme hızına sahip cihaza geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.