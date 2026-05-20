POCO Uygun Fiyatlı Tabletini Tanıttı! 2K Ekran, 7.600 mAh Pil ve Dahası

POCO kısa bir süre önce uygun fiyatıyla ve güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Pad C1'i tanıttı. Tablet, 7600 mAh batarya, Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemci ve 2K ekran çözünürlüğüyle karşımıza çıkıyor. İşte POCO Pad C1 özellikleri ve fiyatı!

POCO Pad C1 Özellikleri Neler?

Ekran: 9.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K çözünürlük

Ekran yenileme hızı: 120Hz

Dokunma örnekleme hızı: 180Hz

İşlemci: Snapdragon 6s 4G Gen 2

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Arka kamera: 8 MP

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 7600 mAh

Hızlı şarj: 18W

Ağırlık: 406 gram

Kalınlık: 7.4 mm

Ekran gövde oranı: yüzde 84.7

POCO Pad C1 Ekran Özellikleri Neler?

POCO Pad C1'de 9,7 inç boyutlarında, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan LCD bir panel yer alıyor. Kullanıcılar tabletin sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Bununla birlikte 2K çözünürlüğü ise ekrandaki detayları net ve keskin bir şekilde gösterebilecek.

POCO Pad C1 İşlemcisi Ne?

POCO Pad C1’de Qualcomm’un Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisi mevcut. Bu yonga seti 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 7 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha hızlı çalıştığı, daha az güç tükettiği ve aynı zamanda daha az ısındığı şeklinde yorumlanabilir. Oyun tarafında ise Mobile Legends’i 55 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini belirtelim. Oyunlarda minimum akıcılık seviyesinin 30 FPS olduğunu göz önüne aldığımızda gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

POCO Pad C1 Bataryası Nasıl?

Tablette 18W hızlarında şarj olabilen 7600 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu da özellikle gün içerisinde sık sık şarja takma gibi can sıkan sorunların olmayacağı anlamına geliyor. Yani oyun oynarken, film/dizi izlerken veya internette gezinirken şarjın hızlı bitmesi gibi problemlerle karşılaşmayacaksınız.

POCO Pad C1 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

POCO Pad C1 iki farklı RAM ve depolama seçeneğiyle raflardaki yerini alıyor. Tabletin fiyatları şu şekilde;

4 GB + 64 GB: 139 dolar (6.338 TL)

6 GB + 128 GB: 179 dolar (8.160 TL)

Ek olarak marka ülkemizde POCO Pad X1 ve Pad M1 gibi tabletlerini satıyor. Bu nedenle teknik özellikleriyle ve en önemlisi fiyatıyla kullanıcıları fazlasıyla tatmin edecek POCO Pad C1'in bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

POCO Pad C1, tabletlere çok fazla para ödemek istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak diye düşünüyorum. Bu cihazla oyunları maksimum akıcılıkta olmasa bile kasma veya donma olmadan sorunsuz oynayabileceksiniz. Ayrıca bataryası da segmentine göre yeterli seviyede diyebilirim.