Dinozorlu Hayatta Kalma Oyunu Aşırı Ucuzladı! Türkçe Desteği Var

Herkes hayatının bir döneminde 'Bir adaya düşsem ne yapardım?' diye kendine sormuştur. Bu kapsamda Steam hayatta kalma konseptini seven oyuncular için ARK: Survival Ascended isimli yapımda büyük bir indirim yaptı. İşte ARK: Survival Ascended’in indirimli fiyatı!

ARK: Survival Ascended Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam, ARK: Survival Ascended'in fiyatında yüzde 75'lik bir indirim yaptı. Bu kapsamda yapımın fiyat etiketi 44,99 dolardan (2 bin TL) 11,21 dolara (500 TL) kadar düştü. Bununla birlikte indirimlerin 18 Nisan'a kadar devam edeceğini belirtelim.

ARK: Survival Ascended'in Konusu Ne?

ARK: Survival Ascended, temel olarak dinozorlar ve birçok kurgusal yaratıkla dolu bir adada hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun. Oyuncular sıfırdan başlayarak kendilerini geliştirmeye ve en önemlisi hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Yapımda dinozorları evcilleştirebiliyorsunuz ve hem binek hem de savaş aracı olarak kullanabiliyorsunuz. Ek olarak barınak inşa etmek, aletler yapmak ve çeşitli kaynakları toplamak gibi hayatta kalma konseptinin temel unsurları da oyunda mevcut.

ARK: Survival Ascended'in Türkçe Desteği Var mı?

ARK: Survival Ascended’in Steam sayfasında görüldüğü üzere oyun Türkçe altyazı ve arayüz desteğine sahip. Maalesef Türkçe seslendirme desteği bulunmuyor. Burada seslendirme desteği yalnızca İngilizce dilinde sunuluyor.

ARK: Survival Ascended'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i7-6800K

Bellek (RAM): 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT veya NVIDIA GeForce 1080

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Depolama: 180 GB boş alan

Ek Notlar: SSD gereklidir

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X veya Intel i5-10600K

Bellek (RAM): 32 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800 veya NVIDIA GeForce RTX 3080

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Depolama: 180 GB boş alan

Ek Notlar: SSD gereklidir

Editörün Yorumu

ARK: Survival Ascended’i henüz deneme fırsatım olmadı. Ayrıca çevremden de oyunla ilgili çok olumlu yorumlar duymadım. Zira oyunun Steam sayfasında incelemelerin karışık olarak işaretlendiğini görüyoruz. Bu yüzden satın almadım ve indirime girmesini bekledim. Eğer bu tür oyunlara ilginiz varsa, indirimdeyken satın alıp kendiniz deneyebilirsiniz.