Aşırı Popüler Mobil Strateji Oyunu PC'ye Geldi! Hemen Oynayın

Age of Empires Mobile'ın PC sürümü yayınlandı. Bununla birlikte oyunu masaüstü bilgisayarda oynamak mümkün hâle geldi. Üstelik oyuncuların günün büyük bir kısmında Age of Empires Mobile oynaması için çok büyük önem taşıyan çapraz platform desteğinin de mevcut olduğu açıklandı.

Age of Empires Mobile: PC Edition Neler Sunuyor?

PC'deki en iyi strateji oyunları arasında yerini alan Age of Empires Mobile: PC Edition, dünyanın en çok sevilen strateji oyunlarından biri olan Age of Empires'ın mobil sürümündeki mekanikleri PC oyuncuları ile buluşturuyor. Oyunda seçtiğiniz bir uygarlığı yönetiyorsunuz. Ekonominizi geliştirip teknolojik açıdan önemli ilerlemeler kaydediyorsunuz. Diğer oyuncularla ittifak kurup büyük bir imparatorluğa dönüşmeye çalışıyorsunuz.

Oyunda Jül Sezar, Jeanne d'Arc ve daha birçok önemli tarihi figür mevcut. Hem tek başına hem ittifakınızla geniş topraklarda hâkimiyet kurup rakiplerinizi alt edebiliyorsunuz. Gerçekçi hava durumu sisteminin de bulunduğu oyunda savaş meydanları da oldukça etkileyici seviyede tutulmuş durumda.

Age of Empires Mobile: PC Edition İçin Sıfırdan mı Başlamak Gerek?

Age of Empires Mobile: PC Edition için sıfırdan başlamaya gerek yok. PC ve mobil sürümü arasında çapraz platform desteği mevcut. Tabletiniz, telefonunuz ve bilgisayarınız arasında sorunsuz geçiş yapabilirsiniz. Hiçbir veri kaybı olmaz. Bunun en iyi yanı ise platform farkı olmaksızın her arkadaşınızla oyunu istediğiniz yerden oynayabilmeniz.

Siz bilgisayarınızda oynarken arkadaşınız telefondan bağlanabilir veya tam tersi de söz konusu olabilir. Dahası, evden ayrılırken telefonunuzdan oynamaya devam edebilirsiniz. Eve döndüğünüzde ise oyuna kaldığınız yerden devam etmek için bilgisayarınızın karşısına geçebilir ve Age of Empires'ı dev ekranda oynamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Age of Empires Mobile: PC Edition Hangi Platformlarda Var?

Age of Empires Mobile, ilk başta Google Play Store ve App Store üzerinden oyuncularla buluşmuş olsa da PC desteğinin gelmesi ile artık bunlara bağlı kalmaz zorunda değilsiniz. Bunların yanı sıra Steam ve Microsoft Store üzerinden de oyunu indirebilirsiniz. Tabii, işletim sisteminin Windows olması gerektiğini belirtelim. Bir Windows PC'ye sahip değilseniz ve PC'de oynamak istiyorsanız Android emülatörleri tercih edebilirsiniz.

Age of Empires Mobile: PC Edition Ücretsiz mi?

Age of Empires Mobile: PC Edition, mobil sürümde olduğu gibi PC'de de tamamen ücretsiz tutuluyor. Oyunu bilgisayarınıza herhangi bir ücret ödemeden indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Tabii, burada bir parantez açmakta fayda var. Oyun her ne kadar oynaması ücretsiz yapımlar arasında konumlansa da oyun içi satın alımlar mevcut.

Bu satın alımlar isteğe bağlı. Yani mutlaka harcama yapmaya gerek yok. Sadece normal şekilde ilerleyeceğinizden daha hızlı ilerliyorsunuz. Ayrıca görsellik açısından bazı avantajları mevcut. Bunlarla ilgileniyorsanız oyun içi satın almı değerlendirebilirsiniz. Bu arada çapraz platform desteği olduğu için PC'de yapılan harcamaların avantajını mobilde de görebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Age of Empires Mobile, çoğu mobil oyuncu gibi benim de bir dönem oynadığım yapımlar arasında. Bu oyunun arkasında oldukça büyük bir hayran kitlesi mevcut. Sadece Google Play Store'da bile 10 milyondan fazla indirme sayısına sahip. PC sürümünün çıkmasının toplam oyuncu sayısını oldukça artıracağı kanaatindeyim.