Beklenen Haber Geldi! Çok Beklenen Aksiyon Oyunu Türkçe Olacak

Oyun dünyasının merakla beklediği yeni aksiyon-macera oyunu Resonance: A Plague Tale Legacy için oyuncuları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki yapımın destekleyeceği dil seçenekleri resmen açıklandı. Peki Resonance: A Plague Tale Legacy hangi dillerle oynanabilecek? Oyunda Türkçe dil desteği bulunacak mı?

Resonance: A Plague Tale Legacy Türkçe Dil Destekleyecek mi?

Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanacak Resonance: A Plague Tale Legacy, geniş dil desteğiyle oyuncuların karşısına çıkacak. Kısa süre önce paylaşılan bilgilere göre oyunda İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Çince seslendirme seçenekleri yer alacak.

Bunun yanı sıra İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, Rusça, Ukraynaca ve Türkçe içinse altyazı ve arayüz desteği sunulacak. Böylece Türk oyuncular olarak oyunu Türkçe altyazı ve arayüz desteğiyle deneyimleyebileceğiz. Bu güzel bir haber çünkü bu sayede oyunun hikâyesini, karakterler arasındaki diyalogları ve görev detaylarını çok daha rahat şekilde anlayabileceğiz.

Bu arada serinin diğer oyunları olan A Plague Tale: Requiem ve A Plague Tale: Innocence'ta ne Türkçe seslendirme, ne Türkçe arayüz ne de Türkçe altyazı desteği bulunuyordu. Bu nedenle yeni oyunda Türkçe dil desteğinin yer alması şirketin Türk oyunculara artık önem verdiğini gösteriyr.

Resonance: A Plague Tale Legacy Neden Türkçe Dil Destekleyecek?

Resonance: A Plague Tale Legacy'nin Türkçe dil desteğiyle gelecek olmasının arkasında iki sebep var. İlki Türk oyuncu kitlesinin artık küresel oyun dünyasında göz ardı edilemeyecek kadar büyük olması. İkincisi ise geliştirici şirketin Türk oyuncuları da kendine çekerek oyunun satışlarını artırmayı hedeflemesi. Ki serinin önceki oyunlarında da çok sayıda Türk oyuncu Türkçe dil desteği talep ediyordu.

Resonance: A Plague Tale Legacy Nasıl Bir Oyun?

Şu anda ön sipariş sürecinde olan Resonance: A Plague Tale Legacy, serinin önceki oyunlarından farklı olarak daha aksiyon odaklı bir aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkacak. Oyun hikâye açısından A Plague Tale: Requiem'den 15 yıl öncesinde geçecek. Ancak bu kez Amicia yerine Sophia karakterini kontrol edeceğiz.

Sophia'yı kontrol ederek karakterin geçmişini ve Macula'nın kökenlerini araştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkacağız. Bulmacarla dolu bu hikâye, Akdeniz'deki gizemli Minotor Adası etrafında şekillenecek. Ayrıca önceki A Plague Tale oyunlarında gizlilik ön plandayken Resonance'ta kılıç dövüşleri ve keşif daha çok öne çıkacak.

Resonance: A Plague Tale Legacy Ne Zaman Çıkacak?

Resonance: A Plague Tale Legacy, şu anda ön siparişe açılmış durumda. Oyunun çıkış tarihi ise 27 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Oyunu ön sipariş verenler de vermeyenler de bu tarihte oyuna erişebilecek. Yapım PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için sunulacak.

Editörün Yorumu

Bazı verilere göre Türkiye'de milyonlarca oyuncu bulunuyor. Buna rağmen bazı oyun şirketlerinin yeni oyunlarında hâlâ Türkçe dil seçeneği sunmamasını anlamıyorum. Neyse ki Asobo Studio ve Focus Entertainment sonunda bunun farkına varmış gibi görünüyor. Resonance: A Plague Tale Legacy'nin Türkçe oynanabilecek olması bir Türk oyuncu olarak beni mutlu etti. Umarım Rockstar Games gibi şirketler de Türk oyuncu kitlesinin büyüklüğünün farkına varır.