Samsung'un Bütçe Dostu Yeni Telefonu Tanıtılmadan Kutusuyla Görüntülendi!

Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy A27, geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişmeyle gündeme gelmişti. Öyle ki telefonun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıkmıştı. Bugün ise Galaxy A27, gerçek hayatta ilk kez görüntülendi. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy A27 Kutusu Nasıl Görünüyor?

Bütçe dostu modeller arasında yer alması beklenen Samsung Galaxy A27, bir perakende satış mağazasında kutusuyla birlikte görüntülendi. Bu sızıntıyla birlikte telefonun renk seçenekleri ve fiyat etiketi de gün yüzüne çıktı. Söz konusu görüntüyü aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Telefonun kutusuyla birlikte bir mağazada görüntülenmesi modelin satışa sunulmasının artık çok yakın olduğu anlamına geliyor. Her ne kadar Samsung'dan henüz resmî bir açıklama gelmemiş olsa da bu gibi sızıntılar cihazın tanıtımı için son aşamaya gelindiğini gösteriyor.

Samsung Galaxy A27 Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Akıllı telefonun siyah, mavi ve açık yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Karşılaştırmak gerekirse Galaxy A26; siyah, pembe (şeftali pembesi) ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle çıkmıştı. Görünüşe göre Galaxy A26 ile Galaxy A27 arasındaki tek ortak renk siyah olacak. Mavi ve açık yeşil ise yeni modele özel renk seçenekleri olacak.

Samsung Galaxy A27 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Son sızıntıya göre Galaxy A27’nin 293 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ortaya çıktı. Bu rakam yaklaşık 13 bin 500 TL’ye denk geliyor. Ancak cihazın ülkemizde bu fiyatla satışa çıkması mümkün değil. Öyle ki akıllı telefonlar için yaklaşık yüzde 100 oranında vergiler ekleniyor. Buna göre fiyat, 27 bin TL’ye ulaşabilir. Öte yandan Samsung’un Türkiye’ye özel bir fiyatlandırma yapması durumunda bu rakamın 23-24 bin TL seviyesinde kalması da mümkün olabilir.

Samsung Galaxy A27 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus+

Gorilla Glass Victus+ Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 5 MP

5 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Video Kaydı: 4K 30 FPS

4K 30 FPS Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Parmak İzi Sensörü: Destekliyor.

Destekliyor. Su Sıçramasına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Boyut: 162,4 x 78,2 x 7,8 mm

162,4 x 78,2 x 7,8 mm Ağırlık: 200 gram

Samsung Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung henüz resmî bir tanıtım tarihi açıklamadı. Ancak ortaya çıkan kutular, resmi görseller ve teknik özellik sızıntıları Samsung Galaxy A27'nin tanıtımının çok yakın olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle haziran ayının sonu veya temmuz ayının başında duyurulma ihtimali var.

Editörün Yorumu

Samsung'un çok yakında tanıtacağı Galaxy A27'nin giriş-orta segmentte öne çıkan modellerden biri olacağını düşünüyorum. Zira şimdiye kadar ortaya çıkan özellikler oldukça iddialı görünüyor. Bu nedenle cihazdan beklentimin yüksek olduğunu söyleyebilirim.