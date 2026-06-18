BİM, Peşin Fiyatına 12 Taksitle Oyun Bilgisayarları Satacak

BİM'de düzenli olarak her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir telefon olurken bazen akıllı televizyon olabiliyor. Önümüzdeki hafta ise BİM, oyun bilgisayarları satacak. Bunlar arasında Monster Abra A7 V16.2.11, Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 ve Monster Abra A5 V21.5.7 yer alıyor.

BİM'de Monster Abra A7 V16.2.11'in Fiyatı Ne Kadar?

BİM marketlerde 24 Haziran 2026 itibarıyla Monster Abra A7 V16.2.11 satışa sunulacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayar, 63 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılacak. Stok miktarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. BİM'de bu bilgisayarın peşin fiyatına 12 taksitle satın alınabileceğini belirtelim.

Monster Abra A7 V16.2.11'in Özellikleri Neler?

17 inç ekran büyüklüğüne sahip Monster Abra A7 V16.2.11, 144Hz yenileme hızı sunuyor. Hertz (Hz), ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Sosyal medyada aşağı kaydırırken, menülerde gezinirken veya pencereleri hareket ettirirken bu belirgin şekilde hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

Bilgisayarda Intel Core i7-13700HX işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide sekiz adet performans ve sekiz adet verimlilik olmak üzere toplamda 16 adet çekirdek mevcut. Oyun oynamak veya video düzenlemek gibi ağır işlerde performans çekirdekleri devreye girerken internette gezinmek gibi işlerde verimlilik çekirdekleri çalışıyor. Bu çekirdek yapısı, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Monster'ın dizüstü bilgisayarında ayrıca NVIDIA RTX 5050 ekran kartı yer alıyor. Ekran kartında DLSS 4.5, Reflex 2 ve Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojilerini destekliyor. Işın İzleme özelliği, oyunlarda daha gerçekçi ışık ve efektler sunuyor. DLSS 4.5 sayesinde ise yapay zekâ desteğiyle birlikte daha yüksek FPS değerlerine ulaşılıyor.

Reflex 2 teknolojisi, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum düzeye indiriyor. Bu, özellikle Valorant gibi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Bu arada dizüstü bilgisayarda 12 GB RAM ve 1 TB SSD bulunuyor.

BİM'de Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3'ün Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de 24 Haziran'da Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 satılacak. Etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan masaüstü bilgisayar, 50 bin 990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu bilgisayarın stok miktarına dair bir bilgi mevcut değil. Bu arada BİM marketlerde bu bilgisayarı peşin fiyatına 12 taksit ile satın almak mümkün olacak.

Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3'ün Özellikleri Neler?

Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 gücünü AMD Ryzen 5 8400F işlemcisinden alıyor. 4.2 GHz hızında çalışan bu işlemci, turbo modda 4.7 GHz hıza ulaşabiliyor. Altı çekirdeğe sahip olan işlemcide Zen 4 mimarisi mevcut. Bu mimari, bir önceki nesle kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip.

Ryzen 5 8400F, AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri küçüldükçe tek bir transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılıyor. Transistör sayısının artması, işlemcinin aynı sürede daha fazla işlem yapabilmesini sağlıyor. Bununla bilrikte işlemci daha az ısınıyor.

Bilgisayarda AMD Radeon RX 7600 ekran kartı mevcut. Bu ekran kartı, FSR 3 ve AFMF teknolojilerini destekliyor. Bu teknolojiler, desteklenen oyunlarda daha yüksek FPS'lere ulaşılmasını sağlıyor. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor. Bu arada masaüstü bilgisayarda 16 GB RAM ve 1 TB SSD'nin yer aldığını belirtelim.

BİM'de Monster Abra A5 V21.5.7'nin Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de 24 Haziran itibarıyla Monster Abra A5 V21.5.7 satışa sunulacak. Oyun odaklı dizüstü biligsayar, BİM marketlerde 40 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılacak. Windows 11 Home işletim sistemine sahip olan bu bilgisayarın stok miktarı henüz belli değil. Bu bilgisayar peşin fiyatına 12 taksit ile satın alınabilecek.

Monster Abra A5 V21.5.7'nin Özellikleri Neler?

Monster Abra A5 V21.5.7'nin ekranı 15,6 inç büyüklüğünde. Dizüstü bilgisayar, 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 8 GB RAM ve 500 GB SSD'ye sahip olan bilgisayar gücünü Intel Core i5 12450H işlemcisinden alıyor. İşlemcide dört adet performans çekirdeği ve dört adet verimlilik çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Intel tarafınadn 10 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcinin performans çekirdekleri normalde 2.00 GHz hızında, turbo modda ise 4.40 GHz hızında çalışıyor. Normalde 1.50 GHz hızında çalışan verimlilik çekirdekleri ise turbo modda 3.30 GHz hıza ulaşabiliyor. Laptopta ayrıca NVIDIA RTX 3050 ekran kartı da yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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