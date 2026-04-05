Türkçe Hayatta Kalma Oyunu Çok Ucuzladı! Fırsat Yakında Bitecek

Hayatta kalma türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte The Long Dark indirime girdi. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmek mümkün. Peki, The Long Dark kaç TL oldu?

The Long Dark'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de The Long Dark yüzde 90 oranında indirime girdi. Hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden The Long Dark'ın standart sürümü, kampanya kapsamında 14.49 dolar (645 TL) yerine 1.44 dolar (64 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 9 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

Standart sürümün yanı sıra "Quiet Apocalypse Bundle" isimli paket de indirime girdi. Yüzde 50 oranında indirime giren bu paket, 27.32 dolardan (1.216 TL) 13.63 dolara (606 TL) düştü. Bu pakette oyunun yanı sıra iki adet DLC yani indirilebilir içerik ve oyun müzikleri bulunuyor.

The Long Dark'ın Fragmanı Nasıl İzlenir?

The Long Dark Nasıl Bir Oyun?

Hinterland Studio tarafından geliştirilen The Long Dark, meydana gelen Jeomanyetik bir felaket sonrasını konu alıyor. Bu felaketin ardından insanlar modern araçlara erişimi kaybetti. Oyunda kar fırtınaları, açlık, susuzluk, yorgunluk ve donma tehlikesiyle mücadele ederek hayatat kalmaya çalışıyoruz.

Oyunda kaynaklar sınırlı olduğu için dikkatli harcamak gerekiyor. Terk edilmiş araçlar yalnızca soğuktan korunmak ya da torpido bölümünde bir konserve olup olmadığına bakmak için kullanılıyor. Ayrıca araçların bagaj kısmında da bazen yiyecekler olabiliyor. Yani araçları sürmek veya hareket ettirmek mümkün değil. Bu arada oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

The Long Dark'ı Kimler Sever?

Eğer hayatta kalma türündeki oyunları seviyorsanız muhtemelen The Long Dark'ı da seveceksiniz. Sabır gerektiren bu oyun, sessiz ve karla kaplı doğada hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Fantastik ögelerden uzak olan yapımın tamamen gerçekçi bir hayatta kalma deneyimi sunduğunu belirtelim. Ayıca oyunda yeni yerleri keşfetmeyi seviyorsanız bu oyunda uzun süre vakit geçireceksiniz.

The Long Dark'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 8

İşlemci: Intel i5 2GHz+

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: 512 MB VRAM'li Intel 4xxx serisi veya daha iyi ekran kartı

The Long Dark'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 2.6GHz veya daha iyi işlemci

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: 1 GB VRAM'li NVIDIA GTX 555 veya daha iyi ekran kartı

The Long Dark Kaç GB?

The Long Dark'ın yüklenebilmesi için en az 7 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve bu sayede kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Hayatta kalma türünü seven biri olarak The Long Dark'ı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan oyun, sessiz ve karla kaplı harita üzerinde uzun süre boyunca çok keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Donma tehlikesiyle karşı karşıyayken aynı zamanda açlık ve susuzluk gibi unsurlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada oyunda yeni yerler keşfetme imkânını da çok sevdiğimi söyleyebilirim.