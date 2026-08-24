Çok Sürükleyici Aksiyon Oyununda İndirim: Fiyatı Yüzde 90 Düştü!

Steam'de fiyatı düşen oyunların arasına bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Conrol seven oyunculara özel yeni bir indirim başlatıldı. Peki Control Ultimate Edition ne kadar indirime girdi ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Control Ultimate Edition Steam'de Kaç TL Oldu?

Control Ultimate Edition, Steam'in son kampanyaysıyla birlikte yüzde 90 indirime girdi. Bu indirim kapsamında oyunun fiyat etiketi 18,49 dolardan (888 TL) 1,84 dolara (88 TL) kadar geriledi. Kısacası toplamda 800 TL'lik bir indirimin söz konusu olduğunu görüyoruz.

Control Ultimate Edition Epic Games'te Kaç TL?

Control Ultimate Edition, Epic Games’te de düşük fiyattan satılıyor. Yapımı bu platformdan satın almak istediğinizde 209 TL ödemeniz gerekiyor. Açıkçası bir PC sahibiyseniz ve oyunu oynamak istiyorsanız şu anda Steam’i tercih etmeniz daha mantıklı bir seçenek gibi görünüyor.

Control Ultimate Edition Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Control Ultimate Edition, Xbox’ta indirimsiz olarak 239 TL’den satışta. Ancak Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa oyunu satın almanıza gerek kalmıyor. PlayStation’da ise oyun biraz daha pahalı. Yapım bu doğrultuda herhangi bir abonelik planına dahil olmadan 1.749 TL’den satılıyor.

Control Ultimate Edition Nasıl Bir Oyun?

Control Ultimate Edition, Remedy Entertainment tarafından geliştirilen üçüncü şahıs bakış açılı bir aksiyon-macera oyunu. Yapımda paranormal olayları araştıran gizli bir ABD devlet kurumu Federal Bureau of Control’un yeni direktörü Jesse Faden’ı kontrol ediyor ve kayıp kardeşinizi ararken gerçeklik kurallarını hiçe sayan gizemli bir tehditle mücadele ediyorsunuz. Türe ilginiz varsa bu yapımı tercih edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Control daha önce Xbox Game Pass aboneliğim varken denediğim yapımlardan birisi. Açıkcası ilk oynadığımda bana biraz garip gelen bir oyundu. Ancak biraz zaman geçirdikten sonra alışmaya başladım. Yazıda da belirttiğim üzere bu türe bir ilginiz varsa Control sizin içn iyi bir seçenek olabilir.