Yüzde 50 Eriyen Arktik Deniz Buzu'nun Yok Olacağı Tarih Hesaplandı

Son 40 yılda yüzde 50 oranında eriyen Arktik Deniz Buzu'nun yok olacağı tarih hesaplandı. Dünya'nın iklim dengesinde büyük bir rol oynayan Arktik Deniz Buzu ile ilgili yapılan araştırmaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Arktik Deniz Buzu'nun Yok Olacağı Tarih Açıklandı

Bilim insanları, Dünya'nın iklim dengesinde büyük rol oynayan Arktik Deniz Buzu'nun yaz aylarındaki miktarının 1980'lerden bu yana yarı yarıya azaldığını açıkladı. NTV'deki habere göre önlemler için geç kalındığını belirten bilim insanları, deniz buzunun yüzyılın sonunda tamamen yok olacağını hesapladı.

Columbia Üniversitesinde görevli bilim insanları, Arktik Deniz Buzu ile ilgili önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen çalışma, Arktik'teki deniz buzunun 40 yıl öncesine göre kapladığı alanın yarıya düştüğünü gözler önüne serdi.

Grönland'ın 2000 km kuzeyinde yer alan ve Son Buz Bölgesi olarak adlandırılan bölge tarihsel olarak yıl boyunca buzla kaplıydı fakat küresel ısınma nedeni ile artan sıcaklıklar söz konusu bölgenin bile erimesine sebep oldu.

Arktik Deniz Buzu'nun 2050 yılına kadar önemli ölçüde inceleceğini belirten uzmanlar, bu bölgede yaşayan kutup ayıları, foklar, morslar ve diğer kutup canlılarını tehlikeye atacağını açıkladı.

Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nde görevli Robert Newton, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Newton, yaptığı açıklamada, "Yıl boyunca buz ortadan kalkarsa, buza bağımlı ekosistemlerin tamamı çökecek ve yeni bir çevresel düzen başlayacak" ifadelerini kullandı.

Earth's Future isimli dergide yayımlanan çalışmaya göre Arktik Okyanusu giderek daha ince buz oluşturuyor. Yaz aylarında buz tabakaları, açık sularda daha hızlı eriyor ve Son Buz Bölgesi'ne daha az donmuş kütle gönderiyor.

Çalışmanın yazarları, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sanayisi gelişmiş ülkelerin karbon emisyonu salmayı durdursa bile donması uzun yıllar olan buzun bu yüzyılın ortalarında ciddi oranda eriyeceğini ifade etti. Arktik Deniz Buzu'nun yalnızca birkaç metre kalınlığında kalacağını ifade eden bilim insanları, 2100 yılında tamamen yok olacağını açıkladı.

Kanada, 2019 yılında Son Buz Bölgesi'nin üçte birini kapsayan 320 kilometrekarelik bir alanı korunan alan olarak belirlemişti. Bölgede madencilik, ulaşım ve diğer faaliyetler en az 5 yıl boyunca yasaklanmıştı. Robert Newton ise Son Buz Bölgesi'nin korunmasının mümkün olmadığının altını çizdi.