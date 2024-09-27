Şirketler Batışta Olan Intel İçin Sıraya Girdi: ARM, İşlemci Devine İlk Resmi Teklifini Yaptı!

Son zamanlarda finansal problemler nedeniyle sık sık gündeme gelen Intel için satın alma iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak, ARM'nin de işlemci devini satın almak için resmi teklifte bulunduğu bildiriliyor. Detaylar haberde.

Intel, ARM'nin Çip Tasarım Bölümünü Satın Alma Teklifini Düşünmeden Reddetti

Özellikle 2024 yılının başından itibaren finansal olarak çalkantılı günler yaşayan Intel için teknoloji dünyasının önde gelen pek çok ismi sıraya girmiş durumda. Öyle ki, ilk olarak Qualcomm'un işlemci üreticisinin belirli bölümlerini bünyesine katmak için çalışmalar yürüttüğü aktarılmıştı. Şimdi ise ARM'nin Intel'i satın almak için resmi bir teklifte bulunduğu öne sürülüyor.

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre ARM, Intel'in kapısını çalarak şirketin çip tasarım birimiini bünyesine katmak için yeni bir teklif yaptı. Şirketin tamamını satın almaktansa firmanın çip tasarım bölümünü hedefleyen firmanın ilk teklifinin reddedildiği söyleniyor. İddialara göre Intel'e benzer tekliflerde bulunan tek şirket sadece ARM ile sınırlı değil.

Her ne kadar pek şirket, son ürünlerinin başarısızlıkları ve finansal istikrarsızlık nedeniyle küçülmeye giden Intel'i satın almayı hedeflese de bu konuda rekabet kurumlarının ne gibi bir karar vereceği hala merak konusu. Özellikle çip üretimi konusunda kendi teknolojik yetkinliklerini korumak isteyen ABD hükümeti, yerli veya yabancı bir yatırımcının Intel'in kendisini veya bir bölümümü satın almasına pek de sıcak bakmayabileceği belirtiliyor.

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