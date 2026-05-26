Vizesiz Gidebileceğiniz Arnavutluk'ta iPhone Fiyatları Ne Kadar?

Bazı kullanıcılar teknolojik ürünleri yurt dışından satın almayı tercih ediyor. Peki 2026 yılı itibariyla vizesiz gidebileceğiniz en yakın ülkelerden Arnavutluk'ta iPhone fiyatları ne kadar? İşte Arnavutluk iPhone fiyatları!

Bu içeriğimizde Arnavutluk'un Tirana şehrindeki 'celular.al' isimli teknoloji mağazasındaki fiyatları baz alıyoruz.

Arnavutluk iPhone Fiyatları - 2026

Arnavutluk’ta teknolojik ürün satın alabileceğiniz çok sayıda mağaza bulunuyor. Aynı zamanda çalışanların büyük bir kısmı İngilizce bildiği için iletişim konusunda da genellikle herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Ancak maalesef ülkede turistler için vergi iadesi gibi bir sistem yok. Bu da önemli bir dezavantaj olarak görünebilir. Fakat yine de döviz kuru üzerinden değerlendirildiğinde fiyatların çoğu zaman uygun olduğunu söylemek mümkün.

iPhone 17 serisinin tüm modelleri Arnavutluk’ta satışta. Bu kapsamda iPhone 17’nin eSIM destekli ve 256 GB dahili depolama sunan versiyonu 69.500 LEK (38.900 TL) seviyesinde bir fiyata sahip. Akıllı telefonun fiziksel SIM’li 256 GB depolamalı sürümü ise 77.900 LEK (43.606 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Biraz daha güçlü bir iPhone arıyorsanız 17 Pro Max'e bir göz atabilirsiniz. Örneğin telefonun eSIM destekli ve 256 GB dahili depolamalı varyantı 112.900 LEK (63.198 TL) fiyatla satışta. Bununla birlikte 2 TB depolamalı sürümüyse 159.900 LEK (89.507 TL) civarında bir fiyatla raflardaki yerini alıyor.

iPhone 17 serisinin söz konusu teknoloji mağazasında indirimde olduğunu belirtelim. Yani fiyatlar çok yakında değişebilir.

İşte iPhone 17 serisinin Arnavutluk'taki fiyatı;

iPhone 17

Model Fiyat Depolama iPhone 17 96,900 LEK (54.239 TL) 512 GB iPhone 17 77,900 LEK (43.603 TL) 256 GB iPhone 17 69,500 LEK (38.902 TL) 256 GB - eSIM

iPhone 17 Pro

Model Fiyat Depolama iPhone 17 Pro 129,900 LEK (72.714 TL) 1 TB - eSIM iPhone 17 Pro 127,900 LEK (71.594 TL) 512 GB iPhone 17 Pro 114,900 LEK (64.317 TL) 512 GB - eSIM iPhone 17 Pro 112,500 LEK (62.974 TL) 256 GB iPhone 17 Pro 102,900 LEK (57.600 TL) 256 GB - eSIM

iPhone 17 Pro Max

Model Fiyat Depolama iPhone 17 Pro Max 159,900 LEK (89.507 TL) 2 TB iPhone 17 Pro Max 162,900 LEK (91.186 TL) 2 TB - eSIM iPhone 17 Pro Max 161,900 LEK (90.627 TL) 1 TB iPhone 17 Pro Max 143,900 LEK (80.551 TL) 1 TB - eSIM iPhone 17 Pro Max 142,500 LEK (79.767 TL) 512 GB iPhone 17 Pro Max 128,900 LEK (72.134 TL) 512 GB - eSIM iPhone 17 Pro Max 123,500 LEK (69.131 TL) 256 GB iPhone 17 Pro Max 112,900 LEK (63.198 TL) 256 GB - eSIM

Bu fiyatların sıfır ürünlere ait olduğunu belirtelim. Yani vitrin ürünü veya ikinci el seçeneklere yöneldiğinizde, çok daha düşük fiyatlara satın almak mümkün olabiliyor.

Editörün Yorumu

2018’den bu yana Arnavutluk’ta yaşıyorum. Bu nedenle teknoloji alışverişlerimi genellikle burada yapıyorum. Arnavutluk teknoloji ürünleri açısından oldukça uygun fiyatlı bir ülke. Ancak bu durum daha çok telefon, tablet ve oyun konsolları için geçerli. Bilgisayarların ise Türkiye’ye kıyasla daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Arnavutluk’ta 35.000 TL’ye aldığım bir bilgisayar aynı dönemde Türkiye’de yaklaşık 29.000 TL’ye satılıyordu.