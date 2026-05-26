Vizesiz Gidebileceğiniz Arnavutluk'ta iPhone Fiyatları Ne Kadar?
Vizesiz gidebileceğiniz ve 90 güne kadar rahatça kalabileceğiniz Arnavutluk'ta iPhone fiyatları ne kadar? İşte Arnavutluk'ta 2026 iPhone fiyatları!
⚡ Önemli Bilgiler
Bazı kullanıcılar teknolojik ürünleri yurt dışından satın almayı tercih ediyor. Peki 2026 yılı itibariyla vizesiz gidebileceğiniz en yakın ülkelerden Arnavutluk'ta iPhone fiyatları ne kadar? İşte Arnavutluk iPhone fiyatları!
Bu içeriğimizde Arnavutluk'un Tirana şehrindeki 'celular.al' isimli teknoloji mağazasındaki fiyatları baz alıyoruz.
Arnavutluk iPhone Fiyatları - 2026
Arnavutluk’ta teknolojik ürün satın alabileceğiniz çok sayıda mağaza bulunuyor. Aynı zamanda çalışanların büyük bir kısmı İngilizce bildiği için iletişim konusunda da genellikle herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Ancak maalesef ülkede turistler için vergi iadesi gibi bir sistem yok. Bu da önemli bir dezavantaj olarak görünebilir. Fakat yine de döviz kuru üzerinden değerlendirildiğinde fiyatların çoğu zaman uygun olduğunu söylemek mümkün.
iPhone 17 serisinin tüm modelleri Arnavutluk’ta satışta. Bu kapsamda iPhone 17’nin eSIM destekli ve 256 GB dahili depolama sunan versiyonu 69.500 LEK (38.900 TL) seviyesinde bir fiyata sahip. Akıllı telefonun fiziksel SIM’li 256 GB depolamalı sürümü ise 77.900 LEK (43.606 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
Biraz daha güçlü bir iPhone arıyorsanız 17 Pro Max'e bir göz atabilirsiniz. Örneğin telefonun eSIM destekli ve 256 GB dahili depolamalı varyantı 112.900 LEK (63.198 TL) fiyatla satışta. Bununla birlikte 2 TB depolamalı sürümüyse 159.900 LEK (89.507 TL) civarında bir fiyatla raflardaki yerini alıyor.
iPhone 17 serisinin söz konusu teknoloji mağazasında indirimde olduğunu belirtelim. Yani fiyatlar çok yakında değişebilir.
İşte iPhone 17 serisinin Arnavutluk'taki fiyatı;
iPhone 17
|Model
|Fiyat
|Depolama
|iPhone 17
|96,900 LEK (54.239 TL)
|512 GB
|iPhone 17
|77,900 LEK (43.603 TL)
|256 GB
|iPhone 17
|69,500 LEK (38.902 TL)
|256 GB - eSIM
iPhone 17 Pro
|Model
|Fiyat
|Depolama
|iPhone 17 Pro
|129,900 LEK (72.714 TL)
|1 TB - eSIM
|iPhone 17 Pro
|127,900 LEK (71.594 TL)
|512 GB
|iPhone 17 Pro
|114,900 LEK (64.317 TL)
|512 GB - eSIM
|iPhone 17 Pro
|112,500 LEK (62.974 TL)
|256 GB
|iPhone 17 Pro
|102,900 LEK (57.600 TL)
|256 GB - eSIM
iPhone 17 Pro Max
|Model
|Fiyat
|Depolama
|iPhone 17 Pro Max
|159,900 LEK (89.507 TL)
|2 TB
|iPhone 17 Pro Max
|162,900 LEK (91.186 TL)
|2 TB - eSIM
|iPhone 17 Pro Max
|161,900 LEK (90.627 TL)
|1 TB
|iPhone 17 Pro Max
|143,900 LEK (80.551 TL)
|1 TB - eSIM
|iPhone 17 Pro Max
|142,500 LEK (79.767 TL)
|512 GB
|iPhone 17 Pro Max
|128,900 LEK (72.134 TL)
|512 GB - eSIM
|iPhone 17 Pro Max
|123,500 LEK (69.131 TL)
|256 GB
|iPhone 17 Pro Max
|112,900 LEK (63.198 TL)
|256 GB - eSIM
Bu fiyatların sıfır ürünlere ait olduğunu belirtelim. Yani vitrin ürünü veya ikinci el seçeneklere yöneldiğinizde, çok daha düşük fiyatlara satın almak mümkün olabiliyor.
Editörün Yorumu
2018’den bu yana Arnavutluk’ta yaşıyorum. Bu nedenle teknoloji alışverişlerimi genellikle burada yapıyorum. Arnavutluk teknoloji ürünleri açısından oldukça uygun fiyatlı bir ülke. Ancak bu durum daha çok telefon, tablet ve oyun konsolları için geçerli. Bilgisayarların ise Türkiye’ye kıyasla daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Arnavutluk’ta 35.000 TL’ye aldığım bir bilgisayar aynı dönemde Türkiye’de yaklaşık 29.000 TL’ye satılıyordu.