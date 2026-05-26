Cyberpunk ile Popüler Açık Dünya Oyunu Birleşecek! Tarih Verildi

Wuthering Waves ile Cyberpunk: Edgerunners arasında bir iş birliğinin başlayacağı duyuruldu. Trigger ve CD Projekt iş birliği ile hazırlanan 2022 yapımı animasyon dizisinden çok önemli karakterler, Kuro Games tarafından geliştirilen açık dünya oyununa dahil olacak. Bununla birlikte oyuncular özlediği o Cyberpunk tarzı ile özlem giderecek.

Wuthering Waves ve Cyberpunk Ne Zaman Birleşecek?

Wuthering Waves ve Cyberpunk: Edgerunners arasındaki iş birliği, oyunun 3.4 sürümünün yayınlanacağı tarihte yani 10 Haziran 2026'da başlayacak. Bu iş birliği hem PC hem mobil hem PlayStation 5'i kapsayacak. Oyunun geliştiricisi olan Kuro Games, bununla birlikte ilk kez büyük çaplı bir iş birliğinin altına imza atmış olacak.

Wuthering Waves'e Hangi Cyberpunk Karakterleri Gelecek?

Açık dünya oyunları arasında konumlanan Wuthering Waves'e Cyberpunk: Edgerunners evreninden eklenecek olan karakterlerin başında Lucy geliyor. Oyunda mevcut olan tüm karakterlerin farklı rolü bulunuyor. Bazıları destek rolünü üstlenirken bazıları da hasar verici oluyor. Lucy ise çok güçlü bir hasar verici karakter olarak ön plana çıkacak. Ayrıca hack yetenekleri ile düşmanları oldukça yavaşlatacak.

Evrenin bir diğer kilit karakteri olan Rebecca, oyunu şu an olduğundan çok daha kaotik bir hâle getirecek. Lucy'nin aksine sürekli olarak hasar vermeye değil, takım arkadaşlarına destek olmaya odaklanacak. Ağır silahlar kullandığı için savaş anında oldukça agresif bir oynayış sunacak. Söz konusu karakterin tamamen ücretsiz olarak alınabileceğini de belirtelim.

Wuthering Waves'e İleride Yine Cyberpunk Karakterleri Gelir mi?

Oyuna ileride yeniden Cyberpunk karakterlerinin gelme ihtimali bulunuyor. Örneğin David Martinez, fragmanda yer alsa da henüz oynanabilir karakter olup olmayacağı kesinleşmedi. İş birliği eğer oyuncular tarafından yoğun ilgi görürse Kuro Games'in ilerleyen süreçte diğer Cyberpunk karakterlerini de oyuna eklemek için bir ortaklığa daha imza atmak istemesi muhtemel.

Wuthering Waves'e Özel Cyberpunk Haritası Eklenecek mi?

Cyberpunk: Edgerunners ile Wuthering Waves arasındaki iş birliğinin oyuna yeni bir harita eklenmesini sağlaması beklenmiyor. Eğer aksi yönde bir adım atılmazsa yeni sürüm, Night City'nin o büyüleyici atmosferini içermeyecek. Bunun yerine Cyberpunk havası veren karakterler ve yetenekler göreceğiz. Bu hem oyunun kendi yapısının korunmasını hem de Cyberpunk'tan izler taşımasını sağlayacak.

Editörün Yorumu

Wuthering Waves'i daha önce bir iki kez oynasam da sıkı bir Cyberpunk hayranıyım. Hem oyunu oynadım hem animasyonu izledim. O yüzden bu iş birliğinin benim için oldukça heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda yalnız olmadığımı, benim gibi milyonlarca oyuncu olduğunu göz önünde bulunduracak olursak Wuthering Waves'e Haziran ayında ciddi bir oyuncu akını olacağını söyleyebilirim.