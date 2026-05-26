vivo'nun 90W Hızlı Şarja Sahip Telefonu Yolda! 7200 mAh Bataryası Var

vivo S60'a dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce batarya kapasitesi sızdırılan S60'ın bu kez kamera özellikleri ortaya çıktı. Telefon, üçlü arka kamera sistemi ile birlikte gelecek. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak cihaz ayrıca yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo S60'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Batarya: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 90W

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

vivo S60'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Telefondaki periskop telefoto 3x optik yakınlaştırma yapabilecek. Bu arada ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor.

S60'ın ön yüzeyinde selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S50'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Bilindiği üzere hemen hemen her yeni modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmelere gidiliyor. Bu model de söz konusu adımlarla birlikte öncekine kıyasla daha da kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak tanıyabilir.

vivo S60'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

S60'ta Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci Genshin Impact'i ortalama 49 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştırıyor. Dolayısıyla yeni telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Sekiz çekirdeğe sahip Snapdragon 8s Gen 3 daha önce vivo S50, Realme GT 6, POCO F6 ve vivo V70 Elite dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

vivo S60'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefon 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. S60 ayrıca 90W hızlı şarj tekonlojisini destekleyecek. Bu arada vivo S50'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo S60 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S60, 29 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. 16 GB RAM seçeneği, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo S50, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

vivo S60 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo S50 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S60'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Konuya dair açıklama yapılmadı.

vivo S60'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S50 için 2.999 yuan (20.264 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. vivo S60'ın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.100 yuan (20.946 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo S60'ın üçlü arka kamera sistemi sayesinde kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu, özellikle seyahatlerde önemli avantaj sağlayacak. Bunların yanı sıra telefonun çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.