Efsane Rol Yapma Oyunu Kısa Süre Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Oyuncuların en sevdiği rol yapma oyunlarından biri olan Path of Exile 2 için büyük kampanya başlatılıyor. Şu anda erken erişimde olmasına rağmen epey büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başaran yapımı hiçbir ücret ödemek zorunda olmadan denemek mümkün hâle gelecek. Geliştirici ve yayıncı Grinding Gear Games, bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair soru işaretlerini gideren açıklamada bulundu.

Path of Exile 2 Ne Zaman Ücretsiz Olacak?

Rol yapma oyunları arasında konumlanan Path of Exile 2, 29 Mayıs 2026 tarihinde ücretsiz hâle gelecek ancak bu fırsat sonsuza kadar devam etmeyecek ya da oyunu bir kez alıp sürekli olarak oynamak mümkün olmayacak. Grinding Gear Games, kampanyayı belirli bir tarih aralığı ile sınırlı tutuyor. 1 Haziran 2026'da oyun yeniden ücretli hâle gelecek ve ücretsiz erişime kapanacak.

Bu arada fırsat bununla sınırlı kalmayacak. 29 Mayıs'ta başlayacak ücretsiz oynama fırsatına ek olarak erken erişim destek paketi (Early Access Supporter Pack olarak görünür) için yüzde 50 indirim uygulanacak. Söz konusu paket, oyuna tam erişim ve oyun içi mağazada kullanılabilecek 150 puan sağlıyor. Şu anda 29.99 dolara satılıyor. Güncel kurla 1.371 TL'ye denk geliyor. Bu da yaklaşık 686 TL ödeyerek ilgili pakete sahip olabileceğiniz anlamına geliyor. Bu fırsatın da 12 Haziran 2026'ya kadar devam edeceğini not düşelim.

Path of Exile 2 Nasıl Bir Oyun?

Path of Exile 2, daha önce Diablo oynayanların aşina olacağı bir dünya sunuyor. Oyundaki amacımız, çeşitli yetenekler kullanarak karşımıza çıkan düşmanları alt etmek ve onlardan düşen ganimeti toplayarak karakteri geliştirmek. Epey kasvetli bir havası bulunuyor. Oldukça akıcı bir temposu olan yapımda doğru zamanda doğru hamleyi yaparak ne kadar yetenekli olduğunuzu göstermenize imkân tanıyor.

Path of Exile 2'yi Kimler Sever?

Path of Exile 2, Diablo tarzı oyunlar oynamaktan keyif alan herkesin beğeneceği bir yapım. Öğrenmesi biraz zaman alan ve dolayısıyla yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilen oyunları seviyorsanız sizin de pekâlâ ilginizi çeker. Ama şimdiye kadar genellikle oynaması kolay, bir şeyler öğrenmek için çaba sarf etmeye gerek olmayan, rehberlerle uğraşmak zorunda kalmadığınız oyunlarla zaman geçirdiyseniz sizin için pek de ideal bir seçim olmayacaktır.

Path of Exile 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / Intel Arc A380 / ATI Radeon RX 470

İşlemci: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 2500x

RAM: 8 GB

Kullanılabilir Depolama Alanı: 100 GB

DirectX: Sürüm 12

Editörün Yorumu

Path of Exile 2'nin sınırlı bir süre de olsa ücretsiz olmasının önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Oyun şu an erken erişimde olmasına rağmen çok sayıda oyuncu tarafından her gün oynanıyor. Henüz tam sürümü yayınlanmamışken oyunun hangi aşamalardan geçtiğini görmek isteyen ama bunun için erken erişim ücreti ödemeyi tercih etmeyenler de 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olan fırsatı değerlendirerek oyunu yakından deneyimleyebilir. Beğenirse de zaten aynı tarihte başlayıp 12 Haziran 2026'da bitecek olan yüzde 50 indirimli erken erişim paketini satın alabilir.