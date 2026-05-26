GTA'nın Patronundan Beklenmedik Yapay Zeka Açıklaması!

Yapay zekâ hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor ve doğal olarak oyun sektöründe de kullanılıyor. Peki 2026 itibarıyla yapay zeka oyun üretim bütçelerini neden azaltmadı? Rockstar Games’in çatı şirketi Take-Two Interactive’in CEO’su Strauss Zelnick kısa süre önce bu konuya değindi. İşte merak edilen detaylar!

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick: Yapay Zeka Oyun Üretim Maliyetlerini Daha Da Artıracak

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick CNBC ile yaptığı son röportajda yapay zekanın oyun üretim maliyetlerini azaltmadığını aksine daha da artırabileceğini söyledi. Zelnick’e göre yapay zeka teknolojisi oyun deneyimini artıran ek bir araç konumunda ve bu nedenle oyun üretim bütçelerini aşağı çekmek yerine daha da yukarı taşıyacak.

Zelnick'in açıklamasına baktığımızda en azından Take-Two bünyesinde yapay zeka bir tasarruf aracı olmaktan ziyede yeni bir maliyet unsuru olarak görülüyor. Zelnick'in açıklaması şu şekilde;

Eğlence seköründe kullandığımız teknolojileri verimliliği artırıyor, ancak aynı zamanda yaratıcı hedeflerin kapsamı da büyüdüğü için harcamalar da artıyor. Yani teknoloji yaratıcı ekiplerimizin daha fazlasını yapmasına olanak tanıyor ve doğal olarak onlar da daha fazlasını yapmak istiyor. Dolayısıyla burada birbirini dengeleyen faktörler var. Gerçekten yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin üretim maliyetlerini düşürdüğü tek eğlence alanı müzik sektörü.

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick Haklı mı?

Take-Two CEO'sunun açıklaması çok önemli noktalara değiniyor. Zira yapay zeka oyun deneyimini zenginleştirmek için önemli bir araç konumunda. Fakat maliyeti kısmak veya tasarruf etmek gibi durumlar işin içine girdiğinde ortaya çıkan işin kalitesi de beklenen düzeyde olmuyor demek mümkün.

Yapay zeka teknolojisi oyunlardaki NPC’leri çok daha gelişmiş hale getirebilir. Örneğin bir FPS oyununda düşmanlar gerçekten bir insan tarafından kontrol ediliyormuş gibi akıllı ve taktiksel davranabilir. Ancak iş karakterleri ya da çevredeki nesneleri doğrudan yapay zekaya ürettirmeye geldiğinde ortaya çıkan sonuçların kalitesi belirgin şekilde düşük olabiliyor. Kısacası Take-Two'nun yapay zekaya yaklaşımı doğru diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Oyun fiyatlarının tavan yaptığı 2026 yılında binlerce TL verip satın aldığım oyunlarda gereğinden fazla yapay zeka kullanılması gerçekten canımı sıkıyor. Bunun yerine Take-Two Interactive’ın yaklaşımında olduğu gibi bu teknolojinin oyun deneyimini zenginleştirmek için kullanılması bence daha doğru. Şahsen bu açıklamadan sonra yaklaşan GTA 6'ya olan heyecanım da daha da arttı diyebilirim.