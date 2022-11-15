Artemis I Bu Sefer Fırlatılıyor: Nasıl İzlenir?

Teknik sorunlar ve şiddetli hava sistemleri nedeniyle son aylarda birkaç defa ertelenen fırlatma çabasının ardından NASA, roketin ilk fırlatılmasını bir kez daha Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 16 Kasım Çarşamba sabahı Türkiye saati ile 06:30'da gerçekleştirmeyi planlıyor.

Merakla beklenen görev, Dünya'nın en güçlü roketinin mürettebatsız bir Orion uzay aracını Artemis I görevinin bir parçası olarak Ay'ın yakınından geçecek şekilde göndererek yeni bir uzay keşif çağının başlangıcının kapılarını aralayacak.

Artemis I Fırlatılışı Nasıl İzlenir?

Fırlatma hazırlıkları ve fırlatmanın kendisi aşağıdaki canlı yayın bağlantısından takip edilebilecek. Tanklama operasyonlarının yorumlu canlı yayını 15 Kasım Salı gecesi Türkiye saati ile 23:30'da başlayacak.

Artemis I Fırlatılışından Ne Bekleyebiliriz?

98 metre uzunluğundaki SLS aracı uzaya giderken Florida gökyüzünü aydınlatacak ve yerdeki ve roketin kendisindeki bir dizi kamera fırlatmayı birçok açıdan gözler önüne serecek. Yorumcular ayrıca Aralık ayındaki iniş için geri dönmeden önce Ay'a doğru yol alacak olan Orion uzay aracının konuşlandırılması da dâhil olmak üzere uçuşun ilk aşamalarında izleyicilere bilgilendirmelerde bulunacaklar.

NASA ayrıca Çarşamba sabahı Orion'daki kameralardan muhteşem Dünya manzaraları olacağını vaat ettiği görüntüleri canlı yayınlayacak.

Başarılı bir Artemis I görevi, aynı yolu bu sefer bir mürettebatla uçacak olan Artemis II'nin önünü açacak. Bundan sonra ise Artemis III, muhtemelen 2025 gibi erken bir tarihte, ilk kez bir kadını Ay yüzeyine çıkarmayı hedefleyecek.