Ay'a Geri Dönüş Görevi Artemis İçin Hazır Mısınız: İşte Tüm Bilgiler!

Neil Armstrong'un Ay'a ayak basmasının üzerinden neredeyse 53 yıl geçti. Son düzenlenen Apollo 17 görevi sonrasında 1972 yılından beri insanlık Ay'a gitmedi. Amerika'nın öncülüğünü yaptığı Ay ziyaretleri, fazlasıyla maliyetli olması sebebiyle ertelenmişti. Fakat yakın zamanda gerçekleştirilmesi beklenen Artemis görevleri sayesinde nihayet yeniden Ay'a geri döneceğiz.

NASA öncülüğünde gerçekleşen göreve başta Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada olmak üzere pek çok devlet destek veriyor. 2025 yılına kadar yayılacak görevlerde toplamda 3 farklı uçuş gerçekleştirilecek ve ikisi insanlı uçuşlar olacak. 2025 yılında ise insanlığın yeniden Ay'a ayak basacağı düşünülüyor.

Ay'a İlk Defa Bir Kadın Astronot Gidecek

Yarın NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanan ilk roket ile Ay'a gidişin testi yapılacak. Ay'a gönderilecek olan roket 2025 yılında gerçekleştirilecek olan insanlı uçuşla birebir aynı olarak tasarlandı. Yarın fırlatılacak olan roketle beraber yapılacak olan deneme uçuşu, mühendisler için yeni bir Challanger faciasını engellemek üzere çok önemli veriler sağlayacak. Şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olan Space Launch System adındaki tasarım, Apollo görevlerinde kullanılan roketlerden tam %15 daha güçlü. Bu yönü sayesinde yüzeyden ayrılma işlemini kolaylaştırdığı gibi yolculuk için gereken süreyi de kısaltma imkanı tanıyor.

Yarın gerçekleştirilecek olan Artemis I görevinde roket içerisinde yer alan çeşitli ekipmanlar, Ay yüzeyi hakkında bilgi toplamak için kullanılacak. 2024 yılında gerçekleştirilmesi beklenen Artemis II görevi, astronotları Ay yörüngesine taşıyacak. Yörüngede belli bir süre zaman geçiren astronotlar, elde edilen verilerle birlikte geri dönecek. Asıl görev olan Artemis III ise 2025 yılında gerçekleştirilecek. Bu fırlatmayla birlikte elde ettiği tüm verileri görevi mükemmel şekilde gerçekleştirmek için kullanacak olan NASA, beyaz olmayan bir kadın astronot da dahil olmak üzere toplamda dört astronotu Ay yüzeyine indirecek. Burada Apollo görevlerinin aksine çok daha uzun bir süre boyunca kalacak olan astronotlar, Ay'da kurulacak ilk insanlı yaşam için bilgiler toplayacak ve denemeler yapacak.

Ay Yörüngesinde Uzay İstasyonu Kurulacak

Yarın fırlatılacak olan Artemis I roketi, özellikle Ay'dan geri dönüşte astronotların herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacağını test etmek için kullanılacak. İleride yapılacak görevlerde uzun süredir SpaceX'in üzerinde çalıştığı Starship roketleri, NASA roketiyle atmosfer aşıldıktan sonra yolculuğun geri kalanını devralacak. İnsanlığın Ay'a geri dönüşü, hem çok uluslu bir proje olduğu gibi hem de sivil girişimleri de içermesiyle gerçekten büyük bir adım olacak. Birçok uzman, Artemis görevlerinin insanlığın gezegenler arası bir medeniyet olmasındaki en büyük adımlarından biri olduğunu düşünüyor.

Artemis görevleri sonrasında kurulması planlanan Ay yörüngesindeki dolaşacak olan The Lunar Gateway adlı uzay istasyonu, 18 farklı ülkenin birleşmesiyle oluşturulacak. İstasyonun Ay'da insan yerleşimini kurmak için kilit bir konumda olacağı düşünülüyor. Ne yazık ki Türkiye 18 ülke arasında yer almıyor. İstasyonun kurulmasından sonra ise Ay interneti diyebileceğimiz The LunaNet ve Ay'da hareketi kolaylaştıran LTV isimli kara araçları gezegenimizin uydusunda yer alacak. Uzun yıllara yayılan bu projeler ile insanlığın Ay'da oluşturacağı ilk koloninin temellerinin atılması planlanıyor.

Eğer hava koşulları istenen düzeyde olursa yarın yapılması planlanan Artemis I uçuşunu izlemek için pek çok seçeneğiniz bulunuyor. Bunların en başında ünlü Türk YouTuber Barış Özcan'ın yapacağı canlı yayını takip etmek gelebilir. Onun dışında NASA ve Avrupa Uzay Ajansı da YouTube gibi canlı yayın platformlarında Artemis I uçuşunu naklen yayınlayacak.