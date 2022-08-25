NASA, Artemis I Görevini Tanıttığı Yeni Bir Video Yayınladı

NASA'nın yaklaşan Artemis I göreviyle ilgili yeterli bilgiye sahip değilseniz ve görevi merak ediyorsanız NASA tarafından yayınlanan yeni bir video, bu konuda bilmeniz gereken her şeyi beş dakikadan daha kısa bir sürede size anlatıyor.

Artemis I: We Are Ready başlıklı video, neden tekrar aya gittiğimizi açıklıyor ve etkileyici grafiklerin kullanımıyla, dikkatlice planlanmış Artemis I görevinin nasıl gerçekleşmesinin beklendiğini gösteriyor. NASA'nın Artemis programı, insanları aya geri göndermek ve ayrıca onları Mars'a ve muhtemelen daha da ötesine göndermek için tasarlanmış yeni bir uzay araştırma dönemi ile ilgili.

Artemis I Görevi Hangi Aşamaları Kapsayacak?

Mürettebatsız Artemis I görevi 29 Ağustos Pazartesi günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak ve bugüne kadarki en güçlü fırlatma aracı olan NASA'nın yeni nesil Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin ilk uçuşu olma önemini taşıyacak. Ayrıca özellikle daha derin uzay görevleri için tasarlanmış yeni Orion uzay gemisinin de ilk uçuşu olma önemi taşıyor.

Orion'un yolculuğu altı hafta sürecek ve onu ay yüzeyinden sadece 62 mil yakınına götürecek olan bir ay geçişini içerecek. Orion daha sonra Dünya'ya dönecek ve Kaliforniya kıyılarından yeryüzüne inecek.

Başarılı bir Artemis I görevi sonrası aynı rotayı takip edecek ancak gemide astronotlar bulunacak olan Artemis II'nin önünü açacak. Bunu takiben Artemis III, 2025 gibi erken bir tarihte gerçekleşebilecek bir görevde ilk kadını ay yüzeyine gönderecek.

98 metre yüksekliğindeki SLS roketini havaya fırlatan 8,8 milyon poundluk itme gücüyle Pazartesi günkü lansmanın etkileyici bir gösteri olacağı tahmin ediliyor ve tüm etkinliği NASA'nın canlı yayını aracılığıyla izleyebilirsiniz.