Artemis III Görevinde Önemli Eşik: Ay Asansörü Testleri Başladı!

NASA'nın merakla beklenen Artemis III görevi, 1972'den bu yana ilk insanlı Ay inişinin gerçekleşmesine olanak tanıyacak. Ayrıca görev ilk kadın ve ilk beyaz olmayan kişinin Ay'a adım atmasına tanıklık edecek.

Uzay ajansı, programına sadık kalırsa görev 2025 yılında gerçekleşecek ancak bunun gerçekleşmesini sağlamak için hâlâ yapılması gereken çok iş var.

Artemis III astronotları, şu anda geliştirilmekte olan Starship uzay aracının modifiye edilmiş bir versiyonu olan SpaceX'in Starship HLS iniş aracına aktarılmadan önce NASA'nın Orion uzay aracıyla Ay'a seyahat edecekler.

Starship'in Ay'a İnişi Nasıl Gerçekleşecek?

Starship HLS daha sonra astronotları Ay yörüngesinden Ay yüzeyine taşıyacak. İnişten sonra araçtan bir asansör çıkacak ve mürettebatı Starship'in iniş aracının üst kısmına yakın bir yerden Ay yüzeyine indirecek.

Ay'a iniş hazırlıklarının bir parçası olarak NASA astronotları Nicole Mann ve Doug Wheelock kısa süre önce, işleyen mekanik düzenekler ve mürettebat arayüzlerine sahip tam ölçekli bir bölümü içeren bir asansör konsepti maketini test etti.

Tatbikat, ikilinin asansör sisteminin işlevselliğini test etmelerine ve uzay giysileri giyerek Artemis III görevine çıkacak astronotların yaşayacağı hareket kısıtlamaları gibi konularda değerli değerlendirmelerde bulunmalarına olanak sağladı.

NASA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Mürettebat, kapı mandalları, asansör bölmesine girip çıkmak için rampa yerleştirme arayüzleri, kargo için mevcut alan ve bölme dikey bir ray sistemi boyunca hareket ederken dinamik işlemler gibi asansör kontrolleri hakkında geri bildirim sağladı." ifadesine yer verildi.

Artemis III öncesinde dört astronot, Kasım 2024'te gerçekleşmesi beklenen bir görevde Orion uzay aracının ilk mürettebatlı testinde Ay'a bir uçuş gerçekleştirecek. Bu yolculuk için de eğitimler şimdiden başlamış durumda.