NASA'nın Ay'a Göndereceği Mürettebatta Yeni Gelişme: Bir Ülke Daha Dahil Oldu!

ABD ve Japonya'nın gelecekteki bir Artemis görevine bir Japon astronotu dâhil etmek üzere görüşmeler yürüttüğüne dair yeni haberler ortaya çıktı. ABD öncülüğündeki keşif programı, Japonya'nın ilk ay astronotu için bir basamak görevi görecek ve Japonya'ya uzay keşif çabaları açısından büyük bir adım attıracak.

Japan Times'a konuşan kaynaklar iki ülkenin şu anda son düzenlemeleri yapmakta olduğunu ve Japon astronotun Ay yüzeyine inecek ikinci Artemis görevinde yer alabileceğini söyledi. Hâlihazırda NASA, Artemis III ile ilk astronotları en erken 2025 yılında Ay yüzeyine geri göndermeyi planlıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in geçtiğimiz hafta ABD'nin 2029 yılına kadar bir Artemis görevinde ve Ay yüzeyinde uluslararası bir astronot bulundurma niyetinde olduğunu söylemesi de bu haberi daha da güçlendirdi.

Japonya, Artemis III'te Japon Astronot Bulunduracak

Japon uzay ajansı JAXA ile NASA'nın geçmişte ne kadar yakın çalıştıkları göz önüne alındığında, böyle bir ortaklık pek de şaşırtıcı değil. Ayrıca Japonya Başbakanı Fumio Kishida da Japonya ve ABD'nin görüşmeleri hızlandırdığını belirtti.

Japonya, Ay'ın yörüngesine oturtulması planlanan bir karakol olan Lunar Gateway'in inşası da dâhil olmak üzere diğer NASA projelerine de katılacak.

NASA'nın bir sonraki Artemis görevi olan Artemis II'de ABD ve Kanada'dan dört astronot Orion uzay aracıyla Ay'a bir uçuş gerçekleştirecek. Görev şu anda Kasım 2024'te fırlatılmak üzere planlanmış durumda. NASA, Artemis III sonrası süreçte ise 2028 yılına kadar Ay'a neredeyse her yıl yıllık geziler gerçekleştirmeyi umuyor.

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